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Белорусы продолжают обсуждать проект Военной доктрины

28 февраля 2024 16:48
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Именно страны западной коалиции ставят нас в положение, когда мы вынуждены принимать зеркальные меры в ответ на возникающие вызовы и угрозы. Не допустить войны в Беларуси – основная цель обновленной Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы продолжают обсуждать проект Военной доктрины-1

Документ продолжают обсуждать в обществе. Широкие дискуссии призваны довести до каждого главные посылы – отсутствие враждебности, но при этом готовность защищать свою страну всеми имеющимися силами и средствами.

Оборонительный характер военной доктрины сохраняется. На ряду с этим уточнены вопросы экономического обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты. Разработчики документа отразили наше противодействие санкциям, нацелив оборонный сектор на импортозамещение. Отмечается, что Военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. В документе сделан важный акцент на недопущение военных конфликтов. Также не должны остаться незамеченными провокации, вооруженные акции и инциденты со стороны наших соседей.

Белорусы продолжают обсуждать проект Военной доктрины-4

Александр Клыбик, начальник управления идеологической работы и социальной защиты Военного комиссариата Минска:
Мы все видим, что происходит вдоль нашей границе. Республика Польша формирует свои вооруженные силы, проводятся массовые учения на территории Европы. Это все является потенциальной угрозой, мы это видим, что происходит сейчас в Европе: НАТО размещает базы, в том числе для хранения техники. В доктрине конкретно рассматриваются все вызовы и угрозы и рассматриваются меры, которые нам необходимо принять, чтобы их нейтрализовать.

Белорусы продолжают обсуждать проект Военной доктрины-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
У нас сегодня любой законопроект – как Концепция национальной безопасности, так Военная доктрина – выносится на обсуждение. До того как он будет принят, мы проводим большие встречи, диалоговые площадки. Для нас принципиально важно, чтобы люди могли участвовать, обсуждать такие законопроекты, высказывать свое мнение.

Белорусы продолжают обсуждать проект Военной доктрины-10

Проект новой Военной доктрины будет вынесен на утверждение Всебелорусского народного собрания. Действующий документ был утвержден в июле 2016-го.

# Национальная безопасность # общество # Ольга Чемоданова

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