Белорусы продолжают обсуждать проект Военной доктрины

Именно страны западной коалиции ставят нас в положение, когда мы вынуждены принимать зеркальные меры в ответ на возникающие вызовы и угрозы. Не допустить войны в Беларуси – основная цель обновленной Военной доктрины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ продолжают обсуждать в обществе. Широкие дискуссии призваны довести до каждого главные посылы – отсутствие враждебности, но при этом готовность защищать свою страну всеми имеющимися силами и средствами.

Оборонительный характер военной доктрины сохраняется. На ряду с этим уточнены вопросы экономического обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты. Разработчики документа отразили наше противодействие санкциям, нацелив оборонный сектор на импортозамещение. Отмечается, что Военная доктрина может служить основой для урегулирования ситуации в Европе, запуска мирного диалога. В документе сделан важный акцент на недопущение военных конфликтов. Также не должны остаться незамеченными провокации, вооруженные акции и инциденты со стороны наших соседей.