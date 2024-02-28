Военкоматы будут высылать SMS-повестки, которые станут официальным уведомлением

Законотворческий процесс продолжают белорусские парламентарии. Сегодня, 28 февраля, состоялось очередное заседание сессии депутатов Палаты представителей действующего созыва [седьмого – прим. ред.], сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди рассмотренных вопросов – в том числе законопроект по обеспечению национальной безопасности. Военкоматы теперь будут высылать SMS-повестки, которые станут официальным уведомлением. Это одно из внесенных изменений.

Кроме того, предлагается повысить возраст постановки на учет – с 16 до 17 лет. Также военные комиссары будут наделены правом ограничить уклонистам выезд за рубеж. Дополнительные условия для содействия гражданам в трудоустройстве содержит законопроект по вопросам занятости населения. Сегодня в первом чтении принят проект закона о занятости населения. Обновленный документ ужесточает подходы по назначению пособий по безработице и получению статуса безработного. Срок нахождения в таком статусе сокращается с 18 до 12 месяцев. Кроме того, предусматривается введение института квотирования для трудоустройства инвалидов, а также расширяются категории, которым бронируют рабочие места.

На рассмотрении депутатов и закон об ответственном обращении с животными. Документ прошел второе чтение. Внесены корректировки, касающиеся запрета продажи питомцев несовершеннолетним и на посещение с животными-компаньонами продовольственных магазинов. Также законопроект предусматривает обязательное чипирование животных для заводчиков и питомников. Конкретный порядок установит Совмин.