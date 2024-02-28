Вальщикам сюда не добраться. На Гомельщине лес буквально превратился в болото. И это в феврале!

Картина, нетипичная для февраля, – харвестер валит деревья прямо в воду. Делянка Романовского лесничества сейчас напоминает болото. Хотя находится в 20 километрах от ближайшего водоема. Причина подтоплений – талые и грунтовые воды.

Олеся Силич, директор Мозырского опытного лесхоза: За всю историю работы в лесном хозяйстве, а это 23 года, такая аномальная зима встречается впервые. Морозных дней этой зимой практически не было – буквально недельку, дней 10. Остальное время было очень много осадков (как в виде снега, так и в виде дождя), что и повлияло на уровень грунтовых вод.

Заготовку леса в низинах обычно ведут зимой – после промерзания земли спецтехнике легче работать на площадках. В этот раз даже к суходольным участкам с хвоей тяжело добраться. Лесные дороги превратились в реки с зыбучим дном. Обычным транспортом уже не проедешь, а форвардер рассекает волны.

Алексей Сергиенко, машинист Мозырского опытного лесхоза:

Вода, грязь, все забивается. Сами видите, на что похож мой трактор, красивый, хороший, 2 года ему только. Жалко, конечно, жалко, приходится работать. Даже несмотря на эту погоду, приходится выполнять плановые показатели. Если обратить внимание, у меня сзади трос, я его не снимаю, он все время там висит. Если я забуксовал – меня вытянули назад. Если напарник мой – то я подъехал и его вытащил.

Вальщикам леса сюда не добраться, поэтому на подтопленных участках работают только механизированные бригады. Их в Мозырском лесхозе шесть. Причем заготовку древесины и ее вывоз на склад проводят одновременно.