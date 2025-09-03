Подарки, праздничный концерт и васильки – в Дзержинском районе чествовали лучших тружениц АПК

Труженики села продолжают получать заслуженные награды. Торжественная церемония прошла в Дзержинском районе. Представители Белорусского союза женщин от Беларусбанка поздравили лучших работниц агропромышленного комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без вклада женщин невозможен общий успех сельского хозяйства: урожаи, привесы, надои. Помимо работы, они успевают заниматься еще и домашними делами, воспитывать детей. О тех, для кого профессия стала делом всей жизни, – репортаж Валерии Карачун.

В актовом зале Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения те, кто стоит за нашей продовольственной безопасностью: операторы машинного доения, лаборанты, заведующие складом, руководители. И те, кто помогал во время жатвы. Аграрии Дзержинского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна. Растет и валовое производство молока.

Никита Реут, председатель Дзержинского райисполкома:

На самом деле выбор предстоял очень сложный, этому предшествовала огромная работа, потому как все женщины Дзержинского района, работающие в сфере сельского хозяйства, вкладывают все свои силы, всю свою душу в эту работу.

В списке лучших и Наталья Макеева, 13 лет на одном месте в хозяйстве «Путчино». Знает свое дело и умеет получать высокие надои. Наталья Макеева, оператор машинного доения КСУП «Путчино»:

Очень приятно, и даже немножко гордость была, что численность людей в колхозе большая, но пришлось выбрать меня, поэтому, может быть, и заслужено.

За 5 лет актив общественного объединения Белорусский союз женщин Беларусбанка провел акцию в Могилевской, Гродненской, Гомельской и Брестской областях. Оценивают стаж работы в отрасли, высокие показатели на местах и личные характеристики. В Дзержинском районе определили 12 лучших тружениц.

Алла Райцес, председатель объединенной организации ОО БСЖ ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Это и женщины-хлеборобы, и женщины-помощники комбайнеров. Но хлеб же не состоит только из муки, да? Нужно масло, нужно молоко, а это все наши труженицы села, в основном женщины. Плюс они должны еще успевать дома, по хозяйству, воспитывать детей.