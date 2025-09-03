Выставка товаров и услуг из Китая открылась в «Великом камне»

Последние достижения науки и техники – более 120 ведущих предприятий из разных провинций, городов и регионов Китая привезли свою продукцию и передовые технологии в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В «Великом камне» в четвертый раз открылась масштабная выставка китайских товаров и услуг. Событие значимое, и весьма символично, что проходит оно сразу после саммита ШОС. Как говорил Александр Лукашенко о сотрудничестве с Китаем: нам нужно бежать в этом направлении. И все возможности для этого имеются. Свои лучшие разработки презентуют заводы по изготовлению медицинской, бытовой и строительной техники, а также автозапчастей и изделий из металлов. В этом году акцент на продукции, которая способна помочь белорусским предприятиям провести техперевооружение.

Анастасия Рагожник, менеджер по продажам логистической компании:

Для нас это открывает новые возможности в плане сотрудничества с другими компаниями из Китая. Для обычных посетителей, мне кажется, это очень ценно, проводить такие мероприятия. В том плане, что сейчас на белорусском рынке не так много китайских товаров. Такие выставки помогают расширить потенциал нашего экспорта и импорта.

Ксю Хуан, менеджер по продажам компании по производству автозапчастей (Китай):

Это наш первый раз в Беларуси на выставке. Наша компания производит в основном компрессоры и рулевые рейки. Мы уже много продаем в России. Сейчас мы ищем партнеров в Беларуси.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

Наша главная цель – это сделать Китай, производителей Китая ближе к Беларуси, чтобы не только мы посещали китайские различные выставки, но и Китай смог здесь представить свои товары и услуги. На полях форума предлагают актуальные для нашей страны товары, которые ранее поставлялись из стран Запада. Например, медицинскую технику. К слову, нам интересен не только импорт: у белорусских и китайских производителей далеко идущие планы. Не за горами запуск совместного проекта.