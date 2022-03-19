Азарёнок про инцидент с послом Беларуси на украинской границе: «Он просто уничтожил нациста морально»

Откровенно издевательское, хамское поведение офицера украинской погранслужбы в отношении нашего посла возбудило волну негодования в нашем обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Судьба Украины стала одной из главных тем в интервью Президента японскому журналисту, но не единственной. Александр Лукашенко назвал ключевые, глубинные причины всех мировых конфликтов и выразил народное мнение о так называемой интеллигенции, которая предает свой народ. Григорий Азаренок продолжит.

– Вы понимаете украинский язык?

– Понимаю, очень хорошо понимаю.

– Представьтесь.

– Я Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине Сокол Игорь Сергеевич.

– Вы давно пребываете на территории Украины?

– С 2016 года. Подробности смотрите в видео.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

На этом видео – суть, квинтэссенция нынешнего конфликта. С одной стороны белорусский посол в Украине, прекрасно знающий и саму Украину, и мову, сделавший для наших отношений очень много, мужчина, для которого честь и достоинство – главное в жизни. С другой – животное. Тупое мерзкое животное. Его кличка Александр Воробец, заместитель начальника штаба пограничного отряда. Вся биография уже изучена. Дело уже подшито. Не обижайся, если будет недипломатично. Оборзевшая свинья из шумерского племени, которое сейчас правит бал в Киеве. Он просто пришел поиздеваться. Унизить. Почувствовать свое превосходство. Покуражиться напоследок. «С презрением!» Украинские пограничники устроили провокацию при выезде посла Беларуси из Украины. Читайте здесь. Григорий Азаренок:

Но наш посол и глазом не моргнул. «Это приказ для вас, а не для меня». Он просто уничтожил нациста морально. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. А вот пост того самого главного прикордонника незалежной. Вот он пишет: «Будут убиты жены, дети, родители, братья, сестры, все! Мы убьем всех. Весь ваш конченый род». Это он еще христианскими образами пользуется? К слову, этот недобитый фашист, как и все они, оказался еще и трусом последним. Он очень быстренько пост исправил. Но интернет, зараза такая, все помнит. И очень скоро ему придется рассказать, что он имел в виду. Возможно, славным бойцам Рамзана Кадырова. И паляниця ему не поможет.

И не прекращается вой – почему это все происходит. Да объяснил наш Президент это всем. В очередной раз. Подробности тут. Григорий Азаренок:

И, к слову, говорил об этом наш Президент первым. Еще когда в России при слове «патриотизм» властные либералы закатывали свои черные глаза (смотрите здесь).

И вот на этой неделе правительства договорились сделать все то, о чем долгие годы говорил наш лидер. Единый рынок энергоресурсов, единые торговые правила, дедолларизация. Так, может, не надо было либеральных экономистов и бизнес-лоббистов слушать? Какая от них сейчас польза? Миллиарды русских денег, арестованных за рубежом? Рецепт один теперь – бить. Бить бандеровцев на фронте. Бить либералов в тылу. Я, кстати, обратил внимание: считают, что не надо было нам начинать первыми, именно те люди, которые, помнится, еще недавно вовсю бранили Сталина за предвоенную медлительность, веру в посылы Гитлера и, наоборот, недоверие к информации того же Зорге. Мол, чего ждал, грузин?! В этот раз сработали на опережение. И снова недовольны. «Не угодишь кухонным стратегам», – метко замечает Юрий Поляков. Но я полагаю удивление наивным. Они просто враги. Они агенты врага. Все, что ему выгодно, они будут оправдывать. Все, что невыгодно, порицать. Ахеджакова пацифистка? Она с искривленным ртом визжала, как кобелица, «раздавите гадину» в 93-м. Она скакала по трупам русских людей, разорванных кумулятивными снарядами, она умывалась этой кровью. Вся эта дрянная мерзкая интеллигенция, они жрали кровь ложками, когда эту кровь льют американцы.