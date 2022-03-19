«Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны». В УВД Миноблисполкома провели день открытых дверей

Новости Беларуси. «Я – курсант милицейского ВУЗа». Управление внутренних дел Миноблисполкома открыло свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерить офицерскую форму и познакомиться с профессией приехали старшеклассники со всего региона.

Представители уголовного розыска и охраны общественного порядка рассказали им о специфике работы и преимуществах выбранного направления. Посетителям продемонстрировали современные образцы вооружения и автомобильную технику. Самым зрелищным моментом стали выступления кинологов и бойцов ОМОН.

Ирина Челевич, учащаяся Минского областного кадетского училища:

С самого детства я хотела служить в милиции, потому что меня это просто привлекает. Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны, военщина. В дальнейшем планирую поступать в Могилевский институт МВД, факультет милиции. Я планирую стать участковым либо инспектором милиции ДН.

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Минского облисполкома:

Мы надеемся, что выпускники сделают правильный и осознанный выбор и станут частью нашего дружного и сплоченного коллектива.