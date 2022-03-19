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«Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны». В УВД Миноблисполкома провели день открытых дверей

19 марта 2022 16:21
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Новости Беларуси. «Я – курсант милицейского ВУЗа». Управление внутренних дел Миноблисполкома открыло свои двери для абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерить офицерскую форму и познакомиться с профессией приехали старшеклассники со всего региона.

«Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны». В УВД Миноблисполкома провели день открытых дверей-1

Представители уголовного розыска и охраны общественного порядка рассказали им о специфике работы и преимуществах выбранного направления. Посетителям продемонстрировали современные образцы вооружения и автомобильную технику. Самым зрелищным моментом стали выступления кинологов и бойцов ОМОН.

«Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны». В УВД Миноблисполкома провели день открытых дверей-4

Ирина Челевич, учащаяся Минского областного кадетского училища:
С самого детства я хотела служить в милиции, потому что меня это просто привлекает. Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны, военщина. В дальнейшем планирую поступать в Могилевский институт МВД, факультет милиции. Я планирую стать участковым либо инспектором милиции ДН.

«Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны». В УВД Миноблисполкома провели день открытых дверей-7

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Минского облисполкома:
Мы надеемся, что выпускники сделают правильный и осознанный выбор и станут частью нашего дружного и сплоченного коллектива.

«Мне всегда нравилась форма, девушки в форме, погоны». В УВД Миноблисполкома провели день открытых дверей-10

Те, кто уже определился с выбором, смогли подать заявление на поступление в Академию МВД.

# Государственная политика в области образования # общество # Ирина Челевич # Роман Романчук # Фотофакт

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