Азарёнок: «Беларусь разорвали по-живому. Поляки вновь попытались изменить код нашей цивилизации»

Новости Беларуси. Попытки разорвать Беларусь и Россию не прекращаются. В ход идут различные манипуляции и подтасовки. Активнее всего на этом поприще стараются Украина, Польша и Литва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эту ситуацию обсудил наш корреспондент Григорий Азаренок с одним из самых известных журналистов России Владимиром Соловьевым. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Они не отстанут, не ослабят хватку. Они полны злобной ярости. Наши золотые купола слепят их черные глаза. Наша правда невыносима для них. Само наше существование не дает им покоя. Наш ответ будет сокрушительным. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Полоцк был одним из трех центров древнеславянской государственности. Равноправный, цветущий и сильный. Вместе с Киевом и Новгородом мы держали знамя нашей цивилизации. Но затем наступила тьма татарской конницы. На триста лет воцарилось иго. В Беларусь же пришла другая зараза – предательство. Часть элитки наплевала на веру предков, веру своего народа и ради шляхетских привилегий перешла в другую церковь, нашла себе новую родину. И сколько веков потом они пытались склонить на это народ. То огнем и мечом, как Иосафат Кунцевич, то лукавой унией. Но поддавались вербовке только высшие сословия. Народ в своем сердце хранил заветы родной земли, хранил память о Евфросинии Полоцкой и Кирилле Туровском. И количество изменников было очень малым. И если иуда Ягайло шел вместе с поляками на подмогу Мамаю, то рядом с Дмитрием Донским на Куликовом поле были воины князя Андрея Полоцкого. И вместе мы победили.

Григорий Азаренок:

Так называемая шляхта, которую не выносили, не могли терпеть ни Купала, ни Колас, всегда искала западную тушку, под которую могла бы лечь. И когда Наполеон вторгся на нашу родину, нашлись курвы, вставшие под его знамена. Все тот же окатоличенный слой изменников. Но народ не пошел за западным захватчиком. Он пошел в партизаны. И долго еще будут мерзнуть французские высокомерные буржуа при слове «Березина». А затем Беларусь разорвали по-живому. Поляки вновь пытались изменить код нашей цивилизации. Вновь отобрали нашу землю, вновь стали запрещать язык, уничтожать храмы. Но наступил день народного единства. Красная армия восстановила справедливость и вернула белорусам их гордое имя. Григорий Азаренок:

Символ, герой антипольского сопротивления Максим Танк писал о наших братьях так: Tы – шчacця, cвaбoды i дpyжбы вяшчyння,

Tы – cвeтлaя пa-нaд зямлёй зapанiцa,

Tы – шчыpaгa cэpцa жывaя кpынiцa,

Кpыштaльнaя pycкaя мoвa! Tы пoўнaя фapбaў з пpacтopaў квяцicтыx,

Tы пoўнaя вoдcвeтaў, coнeчныx, зopныx,

Сyгyччaў i гyкaў жывыx, нeпaўтopныx,

Цyдoўнaя pycкaя мoвa!

Григорий Азаренок:

Не было никого сильнее нас, когда мы были вместе. Не было той черной рати, которая бы нас разбила. Мы вместе были в Кенигсберге и Варшаве, мы вместе штурмовали волчье логово – Берлин. И затем мы отстроили наши страны. Мы превратили Минск в цветущий город-сад. Мы построили лучшую в мире промышленность. Только БССР и РСФСР были недотационными республиками. Мы вместе подарили цивилизацию всем народам Советского Союза. А затем нас разорвали и унизили. Белорусы были против развала общей родины. Но нас вышвырнули из нее. Предатели в Москве, лауреаты Нобелевских премий. Что Азаренок обсудил с Соловьевым? Читайте здесь. Григорий Азаренок:

Но белорусы первыми вышли из колониального рабства. Народ не стал терпеть подлость новых хозяев. Он выбрал Александра Лукашенко. И первым делом, после референдума, после народного волеизъявления мы пришли к вам. Мы сказали, что нельзя предавать собственную веру и собственную судьбу. Что нам на роду написано быть великими, а не пресмыкаться перед западными халдеями.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помните, как радовались некоторые крушению империи зла, распаду мощной сверхдержавы с гордым названием Союз Советских Социалистических Республик, какая нездоровая эйфория охватила отдельных политических лидеров? Она закончилась очень скоро. Наступило страшное, но неизбежное прозрение. Распад Советского Союза стал крупнейшей геополитической катастрофой текущего столетия. Болезненно рвалась десятилетиями нарабатывавшаяся стройная система народноохозяйственных связей, рушились промышленные предприятия, многие из них до сих пор не встали с колен. Экономику и политику захлестнула волна криминализации. Для десятков миллионов простых людей, десятилетиями живших в единой стране, распад СССР обернулся личной трагедией, потерей общей родины, психологической растерянностью, неуверенностью в завтрашнем дне, стремительным падением уровня жизни. Разве об этом можно забыть?

Григорий Азаренок:

Сейчас подонки, шавки и рабы тявкают из всех подворотен. Они жаждут, чтобы мы поругались. Они хотят стравить нас. Константин Придыбайло: «Григорий Азаренок стал звездой российского интернета». Читайте здесь.