Азарёнок про 7 ноября: большевики победили тогда Тихановскую и Латушко того времени

Новости Беларуси. Политический обозреватель Григорий Азаренок в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ обсудил праздник 7 ноября. Беларусь единственная на постсоветском пространстве отмечает его на государственном уровне, и это наш повод для гордости.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

У нас завтра праздник. Ярый, кумачовый, красный, огненный праздник. Праздник силы и красоты, единения и созидания. Победы над прислужниками Антанты 21 века. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Вернемся в 1917 год. Уж больше 100 лет копья ломают. Но есть одна константа, которая должна быть аксиомой для каждого. Большевики тогда победили не монархию. Не державу. Не историческое государство. Большевики победили либеральное компрадорское Временное правительство. Тихановскую и Латушко того времени, которые за 9 месяцев своего правления умудрились продать и разбазарить величайшую страну, проиграть войну, дать приказ не давать оружие офицерам на фронте. Это величайшее зло. То, что творится под разговоры о демократии. В конечном итоге это смерть народа. Вторая константа – это судьба иуд. Изменников. Предателей. Ведь царя предали все. Дума, генералитет, командующие фронтов, даже ближайшие родственники, даже церковь. И что же мы видим? Всех убили. Всех пожрала революция. Всех пронзили штыки. Помни об этом любой, кто вознамерился продать Родину и лидера. А дальше началось созидание. Дворцы культуры для народа, школы, университеты. Мы стали самой читающей в мире страной. В 31-м году было сказано Сталиным: или пройдем за 10 лет то, что другие страны прошли за 100, или нас сомнут. Через 10 лет наступил 1941-й. Он был прав. Закройте рты, хулители нашей истории, и скажите спасибо предкам, что вы сейчас живы.

А где была ваша любимая либеральная капиталистическая Франция? Со всеми ее парламентами и выборами. Со всеми согласованиями общественных интересов? Со всеми прелестями либеральной демократии? Она легла как падаль под фашистскую нечисть. А еще завтра 80 лет великому параду. Когда Гитлер был уже под Москвой. Когда пропаганда Геббельса-Шрайбмана того времени уже говорила, что Сталин сбежал, улетел в Куйбышев, что войска оставили Москву. Но он вышел на трибуну Мавзолея, и наши предки вышибли врагов. И сегодня мы должны смотреть на нашу красную историю другим взглядом. Взглядом любви и почитания, понимания и восхищения. Ведь именно в том году, когда стоял вопрос о нашей жизни и смерти, прозвучало: «Священная война». Но раз та война была священная, то эта была битва абсолютного света с абсолютной тьмой. И каждый воин Красной армии, узник штрафбата и политрук, мальчик, встававший на табуретку, чтобы работать на станке под открытым небом, поэт-песенник и военный корреспондент, офицеры СМЕРШа и блестящие маршалы, и верховный главнокомандующий – святые.

В монастыре, в его соборе чистом

Наперекор наветам и вражде

В святую ночь пред образом лучистым

Монахини молились о Вожде.