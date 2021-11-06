Военно-патриотическое мероприятие в школе Минска. Чем оно заинтересовало детей и подростков?

Стюша Тайм, блогер:

Сегодня мы находимся в 30-й средней общеобразовательной школе Минска, где проходит военно-патриотическое мероприятие. Что это за мероприятие, какова его цель и насколько оно важно – сейчас вместе с вами будем разбираться.

Иван Киселевич, курсант Военной академии Республики Беларусь:

Я же курсант Военной академии Республики Беларусь, обучаюсь на авиационном факультете, летчик истребительной авиации. Стюша Тайм:

Что это такое? Иван Киселевич:

Это противоперегрузочный костюм летчика. Он изготавливается индивидуально для каждого летчика. Предназначен для того, чтобы когда летаем в стратосферу, он компенсировал нагрузку на тело, чтобы кровь циркулировала только в грудной клетке, чтобы не потерять сознание при выполнении задачи. А это шлем, через него ведется радиообмен с землей, нам дают целеуказания. Очки. За облаками солнышко – очень слепит. Стюша Тайм:

А мне можно примерить? Иван Киселевич:

Конечно.

Стюша Тайм:

Удобно, мне нравится. Стюша Тайм:

Расскажите, что за мероприятие здесь такое?

Евгений Слуцкий, начальник управления военного образования Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Сегодня в данной школе проводится мероприятие военно-патриотической направленности с целью ознакомить школьников со специальностями и квалификациями, которые возможно получить в ходе обучения в военном учебном заведении. Здесь представлены образцы вооружения, военной техники, маленькие только, которые предоставили представители Военной академии Республики Беларусь, военно-технического факультета БНТУ, Минского суворовского военного училища, военного факультета Белорусской государственной академии авиации.

Стюша Тайм:

У вас здесь так интересно. Что это за конструкция?

Василий Шаранович, преподаватель кафедры тактики и общественных дисциплин военного факультета в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации»:

У нас здесь интересный тренажер для обучения основам правил стрельбы из стрелкового оружия. Здесь образцы изделий, конструктивно схожих с автоматом Калашникова и пистолетом Макарова. На данном тренажере мы тренируем ребят, курсантов, а также школьникам показываем, как правильно стрелять, куда стрелять, в какие мишени. Стюша Тайм:

Можно попробовать? Василий Шаранович:

Конечно. Стюша Тайм:

Раньше в тире был?

Не был. Это мой первый раз, очень понравилось. Стюша Тайм:

А сейчас мы подошли к такой технике. Я не очень понимаю, что это. Как тебя зовут?

Добрый день, меня зовут Андрей. Мы представляем военный факультет Белорусской государственной академии авиации, в частности кафедру беспилотных авиационных комплексов. Помимо теоретической части, у нас присутствует также большая часть практическая. Мы выезжаем на полигоны, мы проводим полеты, учебные полеты. Курсанты всегда практически и теоретически очень хорошо подкованы. По выпуску уже готовы к выполнению своих обязанностей в роли оператора либо техника беспилотников.

Сегодня мы ребятам рассказываем о нашем факультете, о том, на каких специальностях мы учимся. Даем им буклеты военного факультета.

Андрей Жук, заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Философией для всех нас является духовное обогащение нашей страны во имя сохранения белорусского народа и родной Беларуси. Безусловно, достигнуто многое, еще больше предстоит достигнуть. Первостепенная задача сегодня – не растерять все то, что нами было достигнуто.

Здесь мы представляем свой факультет, представлены модели автомобилей, которые сейчас находятся у нас в эксплуатации. Молодежь очень заинтересована, хочет все посмотреть, все потрогать. Очень нравится, собираются поступить к нам. Стюша Тайм:

После какого класса можно поступать в суворовское военное училище?

Арсений Лукьянов, заместитель начальника по идеологической работе, начальник отдела идеологической работы учреждения образования «Минское суворовское военное училище:

В суворовское военное училище можно поступать после шестого класса. 27 ноября, к слову, у нас день открытых дверей, поэтому, пожалуйста, всех приглашаем.

По истечении почти пяти лет я могу сказать, что пять лет в училище были лучшими в моей жизни.

Я определился и построил план на свое будущее, изучил все военные азы, необходимые для дальнейшего продвижения. Игорь Малинин, преподаватель по военно-патриотическому воспитанию:

Я руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 30 Минска. Стюша Тайм:

Я знаю, что эта должность была введена только в этом году. Игорь Малинин:

Я уже полтора месяца являюсь руководителем по военно-патриотическому воспитанию. Стюша Тайм:

Есть у вас уже какие-нибудь наработки?