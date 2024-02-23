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Дзермант: у белорусского ВПК достаточно серьёзный потенциал

23 февраля 2024 19:50
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Григорий Азаренок и Алексей Дзермант в эфире «Соловьев LIVE».

Григорий Азаренок, СТВ:
Батька сказал, что главное сейчас – это человек, тот, кто сидит за пультом управления дронами, кто сидит в танке, в боевой машине, кто запускает артиллерийские снаряды. Но главное – то, что у него в голове, душе, сердце. А чем стрелять – мы сделаем. И уже, наверное, сделали. Вышел замечательный фильм про ВПК белорусский. Есть чем гордиться.

Дзермант: у белорусского ВПК достаточно серьёзный потенциал-1

Алексей Дзермант, политолог:
Согласен, есть чем гордиться, это говорит о том, что у белорусского ВПК достаточно серьезный потенциал. И этот потенциал сейчас работает в том числе в интересах нашего союзника, России. Мы знаем, сколько мы комплектующих поставляем, вооружения, боеприпасов. Все, что надо было Российской Федерации, все мы это поставляем, хотя у России свой очень мощный ВПК существует. Но лучше, когда мы вместе кооперируемся, помогаем друг другу, где-то берем разработки, технологии или готовые изделия и таким образом держим общий контур безопасности, обеспечиваем обороноспособность нашего единого Союзного государства.

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# Союзное государство # Григорий Азарёнок # Алексей Дзермант

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