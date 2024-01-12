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12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки

12 января 2024 19:05
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Имя этого композитора еще при жизни стало легендой. А его голосом и сейчас восхищаются миллионы поклонников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 12 января, мы вспоминаем талантливого музыканта Владимира Мулявина. В этот день ему исполнилось бы 83 года. Ко дню рождения народного артиста Советского Союза и Беларуси в Белгосфилармонии организовали праздничный концерт и тематическую выставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С уникальными экспонатами одна из первых познакомилась и наш корреспондент Арина Верховская.

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки-1

Он родом из Свердловска, но всему миру известен как белорусский песняр. Приехав сюда однажды, Владимир Мулявин искренне и навсегда влюбился в Беларусь, выучил язык и чарующе на нем пел. Ансамбль «Песняры» стал культовым. «Касіў Ясь канюшыну», «Калядачкі», «Александрина» – строки этих песен и сегодня звучат во всем мире.

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки-4

Ольга Костюкович, заведующая музеем В.Г. Мулявина:
Они посетили огромное количество стран с гастролями, и здесь мы вспоминаем триумфальные гастроли 1976 года, когда песняры – первый эстрадный советский коллектив – поехал с концертами в США. Они дали 11 концертов, полюбились американскому слушателю. И получили повторное приглашение на следующий год на гастроли.

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки-7

В чем секрет культового музыканта? Ответ на это вопрос знает дочь Марина Владимировна. Совместно с музеем Мулявина она подготовила тематическую экспозицию. На выставке собраны личные вещи композитора.

12 января Владимиру Мулявину исполнилось бы 83 года – вспоминаем легенду белорусской музыки-10

Некоторые широкая публика увидит впервые. Например, награды и трудовые книжки родителей Марина Мулявина до этого времени бережно хранила у себя дома.

Подробности в сюжете.

# Белорусская музыка # общество # Владимир Мулявин # Арина Верховская

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