«У нас столько прекрасного сделано в стране». Заслуженный работник сельского хозяйства о развитии Беларуси

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Василий Ревяко, герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:

Землю любят все люди. Каждый, конечно, по-своему, в силу своего понимания, что это такое. Для меня лучшей любви, чем земля, крестьяне, все окружающее – нет.

Если рассуждать с точки зрения динамики развития сельского хозяйства, возьмем период 30 лет, это становление нашей страны. Я как раз в 1995 году стал председателем. Что меня побуждало еще с детства, мне очень хотелось вырваться из этой серости, из этого бездорожья, необустроенности, я помню свои первые шаги в хозяйстве. Трудно сегодня, наверное, убедить молодых людей, что это было. Это было другое сельское хозяйство, даже невозможно сравнивать. В этом плане сыграл огромную роль наш Президент. Он нацелил нас таким образом, что мы все тянулись к тому, что надо что-то делать. Благодаря этому сельское хозяйство поменялось.

Радует то, что сделано за эти годы. Производство очень выросло. Если смотреть с точки зрения развития белорусского общества, какие у нас были возможности в культуре, спорте? У нас не было ничего. Сегодня посмотрите, какие уникальные созданы сооружения развития спортивной базы. У нас столько прекрасного сделано в стране. Живи, радуйся и цени это!