Азарёнок: Пришло время найти новый уклад, где будет большая деревня, будут многодетные семьи

Григорий Азаренок, СТВ: Мы видим, что в эти непростые времена именно деревня спасает нас, она нас кормит, дает тех сынов, которые бьются за Отечество. Конечно, сложный ХХ век катком прошелся по деревне, как бы ни относиться к политическим деятелям, но у нас других вариантов не было. Надо было проводить индустриализацию, урбанизацию, развивались города. Сейчас, мне кажется, пришло время для тех, кто хочет остаться в истории, потому что постмодернистский Запад, античеловеческий Запад уничтожает все живое, в том числе в культуре, в жизни, в народе. Нам пришло время найти новый уклад, где будет большая деревня, будут многодетные семьи, но при этом будет мощнейшая индустрия 5-6 и дальше поколений, будут новые технологии. Вот это сочетание. Об этом говорят футуристы, евразийцы. Правильно?

Алексей Дзермант, политолог:

Да, безусловно, это задача для всей нашей Евразии, Северной Евразии, ядром которой является Россия и Беларусь. Потому что важнейшая задача на десятилетия, может, и на столетия – это народосбережение. К сожалению, должны признать эти разные события ХХ века. Они во многом подтачивали демографический потенциал русских, белорусов, восточных славян. Да и война в Украине имеет свои негативные последствия. Поэтому нам важно думать, чтобы через 100 лет нас, русских, восточных славян, евразийцев, было не 150, а 200, 300, еще больше миллионов человек. Это важно для того, чтобы освоить хотя бы наше пространство огромное, чтобы здесь достойно жили люди, у нас работала экономика, которая прежде всего на себя работала. Нам нужно несколько сотен миллионов человек. Как увеличить демографический потенциал? Разные есть рецепты, но один из важнейших – это возвращение части людей в сельскую местность, расширение малоэтажной застройки, малых городов, деревень.

Земли у нас множество, нужно ее осваивать. Тем более не все, что происходит в глобальных масштабах – плохо нам. Глобальное потепление нам нормально. У нас появляются новые культуры, которых раньше не было. В России оттаивает вечная мерзлота, там будут и свои проблемы с этим, но в принципе освобождаются огромные площади земли, которые тоже можно и нужно осваивать. И там нужна новая земледельческая культура, сельскохозяйственная культура. Хватит уже собираться всем в мегаполисах. Понятно, что там деньги крутятся, работа. Но если думать на перспективу о народонаселении, народосбережении, народоумножении, конечно, нужны программы союзные, евразийские программы освоения этого большого пространства нашего. Можно начинать с локальных вещей в Беларуси, в центральной России, но и дальше все эти вещи масштабировать. Я уверен, что возвращение нашего человека на землю, это увеличит тот демографический потенциал, который нам необходим.