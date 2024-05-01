Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!
Чтобы не скатиться в войну и нищету, труд должен стать основой белорусской государственности. В этой связи Президент требует принципиально улучшать качество работы каждого на своем месте. Авторский взгляд на тему предложит Григорий Азаренок. Рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Спасибо за то, что вы настоящие. Батька сказал жителям Костюковичей. Простому народу. Людям. Которые на границе живут. Которые своим трудом пашут. У которых руки трудовые, а глаза искренние, честные, глубокие, ясные, прямые. Те, кто не мудрствует лукаво, не возносится, а живет своей вроде бы маленькой, но на самом деле огромной жизнью. Есть такие народные слова: где жизнь простая, там ангелов стая, а где мудрено, там ни одного.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Давайте посмотрим еще раз. Размягчите сердца и послушайте, как мягчеет, теплеет Батькин голос, голос Вождя, когда он рядом со своим народом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда-то мы принимали программу развития как раз юго-востока Могилевской области. Договорились, что в конце июля – начале августа пригласим ответственных и спросим за то, как вы ее реализовали. Так губернатор мне говорит: надо бы дальше туда продлить. Это льготы, преференции – в конце концов, деньги. Я абсолютно не против, но надо посмотреть, что же вы сделали из того, о чем мы договаривались. Если сделали, значит, будем двигаться вперед. А вообще, спасибо вам, молодцы. Вы живете в красивом городе. Я картинку сейчас посмотрел – это Минск на востоке нашей прекрасной страны и в том числе в Могилевской области. За это вам спасибо большое!
Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие». Подробнее.
Григорий Азаренок:
И когда говорят враги про то, что нет у нас ни партии власти, ни партии Лукашенко как политической структуры, то врут, конечно, но доля истины в этом есть. Потому что она и не нужна. Его опора, твердыня, сила, крепость – это эти люди. Тысячи и тысячи, миллионы и миллионы. Простой трудовой народ. Когда отец с сыном сажает деревце, он прославляет нашего Президента. Когда с улыбкой дворник сметает листья, он возносит нашего Президента. Когда мать склоняется над колыбельной и поет младенцу про какие-нибудь царства волшебные, а он в ответ улыбается, – они прославляют нашего Президента. Потому что он весь в этом – в народном счастье.
И как по сравнению с этими простыми человеческими истинами, возвышенными прозаическими вещами, как мелки все якобы интеллектуальные дрязги, все либеральные псевдоэлитные разговоры. Как все это глупо, недостойно, низко рядом с ним и с его народом.
Помните, у Пушкина – враг труда? Это про врагов Лукашенко. И врагов народа. А он – по тому же гению – то мореплаватель, то плотник, на троне вечный был работник.
Цивилизация капитализма – цивилизация бабла, денег, воровства, доллара, евро, цивилизация венецианского купца, торгашья, и не зря в самом сердце глобального миропорядка – золотой телец. Это их альфа и омега, это их культ, они – ходячие желудки, измельчители гамбургеров, которыми правят сатанисты. Без грабежа, без порабощения они ничто.
Григорий Азаренок:
И этим они хотят покупать, этим они соблазняют, этим они заражают, как проказой, как чумой, как сифилисом. Легкие деньги, без труда, кайф, чилл, жить в кайф – поет им главный проповедник дегенеративной современности. Так народ иудейский, когда Моисей поднимался на Синай за десятью заповедями, тут же тельцов себе строил. Ох не зря он гневался на него и истребил треть своего народа вообще-то. Сталину и не снилось. А вот – святой для всех.
Но роскошь и маразм позднесоветских дебильных привычек ни в какое описание вавилонских блудилищ не идут. Тупые идиоты, слюнявые бывшие перерожденные комсомольцы словно оттягивались. И если Ротшильды, как пушкинский скупой рыцарь, не смели праздно тратить свои миллиарды, которые они собирали из крови и слез народов, то эти – позорище. Олигархи, куршевели с парным девственным мясом, устрицы, проститутки по 10 штук, и непременно молодые, и грудасто-губасто уродливую, самую дебильно роскошную тачку ему подавай – и все это в лицо нищим людям, прямо с гелендвагена.
Как же хочется, чтобы с каким-нибудь жалким подлым Фридменом рабочие поступили, как в романе «Жерминаль» Эмиля Золя: оторвали детородный орган, привязали к палке и дали бы ему как знамя – иди, сволочь! Читайте классику.
Григорий Азаренок:
Но и себя спросим: а есть ли еще красная ярость? Есть ли святыня? Или же только шашлындос да выпивос? И честно ответим. Так вот, как тот самый Моисей, Батька спускается с Синая и ставит на место.
Лукашенко о выпускных: ты побогаче – лимузин заказал. Это отвратительно – надо взять это на контроль! Читать здесь.
И смотрим мы на Президента, на его великие труды и только и можем по-гумилевски сказать:
Пока они живут на свете,
Творят закон святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева.
Пока есть он, рожденный Президентом, избранный на великий труд, закрывающий нас, мы можем быть беспечны и заниматься мелкими житейскими радостями. Но кто смел, в ком живо то, что есть в народе, то, о чем Батька сказал – вы настоящие – тот может сказать за Хомяковым, великим славянофилом:
Иду свершать в труде и поте
Удел, назначенный тобой.
И не сомкну очей в дремоте
И не ослабну пред борьбой.
Веди на борьбу, Батька. Народ с тобой, Родина с тобой! И Бог, конечно, тоже. И трижды проклят сегодня Иуда. Но мы воссияем! В труде, в бою, в делах. С праздником!
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