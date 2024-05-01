Азарёнок: Президенту партия не нужна, его опора, твердыня, сила – это простой трудовой народ!

Чтобы не скатиться в войну и нищету, труд должен стать основой белорусской государственности. В этой связи Президент требует принципиально улучшать качество работы каждого на своем месте. Авторский взгляд на тему предложит Григорий Азаренок. Рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Спасибо за то, что вы настоящие. Батька сказал жителям Костюковичей. Простому народу. Людям. Которые на границе живут. Которые своим трудом пашут. У которых руки трудовые, а глаза искренние, честные, глубокие, ясные, прямые. Те, кто не мудрствует лукаво, не возносится, а живет своей вроде бы маленькой, но на самом деле огромной жизнью. Есть такие народные слова: где жизнь простая, там ангелов стая, а где мудрено, там ни одного. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Давайте посмотрим еще раз. Размягчите сердца и послушайте, как мягчеет, теплеет Батькин голос, голос Вождя, когда он рядом со своим народом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то мы принимали программу развития как раз юго-востока Могилевской области. Договорились, что в конце июля – начале августа пригласим ответственных и спросим за то, как вы ее реализовали. Так губернатор мне говорит: надо бы дальше туда продлить. Это льготы, преференции – в конце концов, деньги. Я абсолютно не против, но надо посмотреть, что же вы сделали из того, о чем мы договаривались. Если сделали, значит, будем двигаться вперед. А вообще, спасибо вам, молодцы. Вы живете в красивом городе. Я картинку сейчас посмотрел – это Минск на востоке нашей прекрасной страны и в том числе в Могилевской области. За это вам спасибо большое! Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие». Подробнее.

Григорий Азаренок:

И когда говорят враги про то, что нет у нас ни партии власти, ни партии Лукашенко как политической структуры, то врут, конечно, но доля истины в этом есть. Потому что она и не нужна. Его опора, твердыня, сила, крепость – это эти люди. Тысячи и тысячи, миллионы и миллионы. Простой трудовой народ. Когда отец с сыном сажает деревце, он прославляет нашего Президента. Когда с улыбкой дворник сметает листья, он возносит нашего Президента. Когда мать склоняется над колыбельной и поет младенцу про какие-нибудь царства волшебные, а он в ответ улыбается, – они прославляют нашего Президента. Потому что он весь в этом – в народном счастье. И как по сравнению с этими простыми человеческими истинами, возвышенными прозаическими вещами, как мелки все якобы интеллектуальные дрязги, все либеральные псевдоэлитные разговоры. Как все это глупо, недостойно, низко рядом с ним и с его народом. Помните, у Пушкина – враг труда? Это про врагов Лукашенко. И врагов народа. А он – по тому же гению – то мореплаватель, то плотник, на троне вечный был работник. Цивилизация капитализма – цивилизация бабла, денег, воровства, доллара, евро, цивилизация венецианского купца, торгашья, и не зря в самом сердце глобального миропорядка – золотой телец. Это их альфа и омега, это их культ, они – ходячие желудки, измельчители гамбургеров, которыми правят сатанисты. Без грабежа, без порабощения они ничто.

Григорий Азаренок:

И этим они хотят покупать, этим они соблазняют, этим они заражают, как проказой, как чумой, как сифилисом. Легкие деньги, без труда, кайф, чилл, жить в кайф – поет им главный проповедник дегенеративной современности. Так народ иудейский, когда Моисей поднимался на Синай за десятью заповедями, тут же тельцов себе строил. Ох не зря он гневался на него и истребил треть своего народа вообще-то. Сталину и не снилось. А вот – святой для всех. Но роскошь и маразм позднесоветских дебильных привычек ни в какое описание вавилонских блудилищ не идут. Тупые идиоты, слюнявые бывшие перерожденные комсомольцы словно оттягивались. И если Ротшильды, как пушкинский скупой рыцарь, не смели праздно тратить свои миллиарды, которые они собирали из крови и слез народов, то эти – позорище. Олигархи, куршевели с парным девственным мясом, устрицы, проститутки по 10 штук, и непременно молодые, и грудасто-губасто уродливую, самую дебильно роскошную тачку ему подавай – и все это в лицо нищим людям, прямо с гелендвагена. Как же хочется, чтобы с каким-нибудь жалким подлым Фридменом рабочие поступили, как в романе «Жерминаль» Эмиля Золя: оторвали детородный орган, привязали к палке и дали бы ему как знамя – иди, сволочь! Читайте классику.