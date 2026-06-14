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Немецкие политики предлагают внести изменения в облик советских мемориалов

14 июня 2026 13:47
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Тем временем в Берлине развернулась циничная политическая кампания. Местные депутаты от социал-демократов и «Зеленых» требуют дополнить советские мемориалы так называемыми пояснительными табличками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Немецкие политики предлагают внести изменения в облик советских мемориалов-2

На информационных щитах авторы инициативы предлагают разместить критику советского строя. Речь идет о знаменитых монументах в Трептовском парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Дипломаты Беларуси и России уже назвали эти планы кощунственными. Подобные инициативы откровенно искажают первоначальный смысл памятников. Это не что иное, как попытка переписать историю и стереть память о Великой Победе. 

# Германия

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