Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!

Есть и те, кто праздник труда встречает на рабочих местах. Погожие дни стараются по максимуму использовать аграрии. Сделать предстоит еще немало, а завершить сев необходимо в срок – до 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси.
Бережно и по-хозяйски необходимо подходить к вопросам наведения порядка на земле – на это постоянно обращает внимание Президент. Мелиорация, проведение культуртехнических работ. Приводить в порядок клочки земель на пахотных площадях и активнее избавляться от запущенных и разваленных зданий, а высвобождаемые земли использовать под нужды аграриев.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас очень много бесхозяйственности на земле. Там, где надо все это убирать, там, где комплексы построили, два-три помещения старых ферм – они уже сто лет никому не нужны. Их надо убирать. Он их не уберет, у него для этого людей и техники нет. Значит, надо мобилизовываться. МЧС прежде всего, военные. Ну, естественно, сам подключишь промышленные какие-то предприятия. Может быть, через создание специальных механизированных отрядов, которые будут убирать и наводить порядок. Но за это надо заплатить, чтобы их заинтересовать. И даже если они заинтересованы, ему сказал, так, ты это убираешь, ты это, ты это, но я тебе плачу вот маленькую копеечку. А его выгода еще в том, что он получит дополнительные гектары. Подумайте, как это сделать.
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