Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас очень много бесхозяйственности на земле. Там, где надо все это убирать, там, где комплексы построили, два-три помещения старых ферм – они уже сто лет никому не нужны. Их надо убирать. Он их не уберет, у него для этого людей и техники нет. Значит, надо мобилизовываться. МЧС прежде всего, военные. Ну, естественно, сам подключишь промышленные какие-то предприятия. Может быть, через создание специальных механизированных отрядов, которые будут убирать и наводить порядок. Но за это надо заплатить, чтобы их заинтересовать. И даже если они заинтересованы, ему сказал, так, ты это убираешь, ты это, ты это, но я тебе плачу вот маленькую копеечку. А его выгода еще в том, что он получит дополнительные гектары. Подумайте, как это сделать.

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