Выходных в такое время нет – понаблюдали за ходом посевной в Беларуси

Есть и те, кто праздник труда встречает на рабочих местах. Погожие дни стараются по максимуму использовать аграрии. Сделать предстоит еще немало, а завершить сев необходимо в срок – до 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нужно мобилизоваться и сработать четко. Чтобы наши хлебные поля не сменились на боевые, важен ответственный подход к делу. Тем более в Год качества. В полях продолжается сев яровых сельскохозяйственных растений, уже засеяно свыше одного миллиона гектаров. Но по отдельным культурам есть отставание. Главное сейчас – не упустить момент и вовремя провести посевную. Наши корреспонденты продолжат тему.

В «Новых Зеленках» Червенского района с утра уже кипит работа. За штурвалом трактора старожил Геннадий Минкевич. Больше 40 лет он в аграрном деле. Говорит, в посевной главное – не упустить момент. Влажность почвы имеет значение. Всего пару дней назад прошел дождь, а уже сегодня за посевным агрегатом шлейф пыли.

Геннадий Минкевич, механизатор сельхозпредприятия «Новые Зеленки»:

Тут практически выходных на посевную нет. Или праздник, или воскресенье – все равно работаем. А так в посевную, в принципе, не особо погода помешала. Помешала только на кукурузу. Зерновые мы отсеяли до дождей.

Александр Коротков, главный инженер сельхозпредприятия «Новые Зеленки»:

Нам техники хватает. У нас имеется четыре энергонасыщенных трактора, которые задействованы кто в пахоте, кто на подготовке предпосевной – все работают.

Техника, семена, удобрения были готовы. Набрали хорошие темпы. В оптимальный срок посеяли озимые, затем ранние яровые. Дело за малым – царицей полей. Под культуру отведено 720 гектаров.

Наталья Сахончик, главный агроном сельхозпредприятия «Новые Зеленки»:

На зеленую массу у нас будет посеяно кукурузы 620 гектаров. Ждем урожайность около 300, даже 360 может быть центнеров с гектара. И 100 гектаров будет отведено под кукурузу на зерно. Люди же понимают, что надо посевную завершать и посеять вовремя. Потом все закончим и приступим уже к заготовке кормов.

Каждый погожий день – плюс к посевным планам хозяйства. Главное – соблюсти агрономические сроки и вовремя заложить фундамент будущего урожая. На ход посевной обратил внимание и глава государства во время рабочей поездки в Костюковичский район. Лукашенко: к 9 мая мы должны посеять все, поэтому работать надо день и ночь!

В Брестский области яровой сев завершен на 70 процентах площадей, почти половину от плана посеяли кукурузы. В аграрном деле медлить некогда, чтобы не упустить тот самый плодородный момент. Потому полевой выход и в Праздник труда. В хозяйстве «Почапово» Пинского района на сев осталась лишь кукуруза – это две трети площадей. Теплолюбивую культуру сеют на торфяниках – полесской низине. Поэтому учитывают климатические риски.

Истинно полесский колорит: поля хозяйства раскинулись между тремя крупными полноводными реками – Припятью, Пиной и Ясельдой. В свое время земли буквально отвоевывали у природы благодаря мелиорации. Она же и сегодня становится спасением для целых хозяйств. В Брестской области, где половина мелиорированных земель, в 2023 году в семь раз увеличили объемы восстановительных работ. Отношение определяет результат. 87 % угодий уже приносят прибыль, а не убытки аграриям. Лукашенко дал поручения аграриям в Костюковичском районе: очень много бесхозяйственности!