Азарёнок: Президент лично держит руку на пульсе. Он сделает всё, чтобы мы с вами были в безопасности

Григорий Азаренок, СТВ:

Даже страшно представить, сколько внимания уделяет Президент обороне, безопасности. Следит за каждым днем боестолкновения во время специальной военной операции. Что делают одни, что делают другие, какая техника, а вот дроны. Надо же понимать, что военные ведомства – они по сути своей консервативны. И это не плохо, и не хорошо. Они всегда настаивают всегда на какой-то уже принятой концепции. Президент – нет, он всегда требует следить за обстановкой на данную секунду времени. Именно секунду. Какие тактические шаги, какие стратегические вещи. Вот эта линия Суровикина в Российской Федерации: как обустроили оборону, давайте смотреть. И наши пункты обороны таким же способом проектировать, делать для того, чтобы только бы Беларусь была в безопасности, только бы не нагрянула сюда война. Только бы научились, обучились делать все, чтобы не было очковтирательства. Чтобы не рассказывали, что у нас все хорошо. Нет. Президент лично держит руку на пульсе. У него десятки, сотни источников информации. В том числе и с линии боевого соприкосновения. Я уверен, такие источники есть. Он видит полноту картины. И делает все для того, чтобы наша безопасность, чтобы мы, дорогие товарищи, чтобы вы, смотря наш стрим в пятницу вечером, тусили на Зыбе, отдыхали, кайфовали, прогуливали деньги бесполезно. Вот для этого всего работают тысячи людей, в том числе на нашей оборонке. Вот такая мысль.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании:

Президент, безусловно, владеет всей ситуацией. У него есть вся актуальная информация на любой промежуток времени. Это бесспорно. И самое главное, владея всей этой информацией, Президент выбирает ту тактику, которая для белорусской модели наиболее применима. Он сказал: зачем нам 1000 танков, если мы в любой момент можем нанести на противника неприемлемый ущерб и урон? То есть мы понимаем, о чем здесь идет речь. Безусловно, зачем нам 1000 танков, их содержать, выстраивать, как Польша, в надежде, что кто-то нападет на них.

Григорий Азаренок:

Вы правильно сказали: в надежде, что кто-то нападет на них. Точнее, они собираются начать войну. Извините, пожалуйста. Танки – наступательное вооружение. Да, есть тактика, когда их вкапывают в землю, но это редкая тема. А вот наступают именно с помощью танков. Зачем им там 50 «Абрамсов», 50 южнокорейских танков, еще чего-то? Они готовятся к войне, к наступлению. Они формируют масштабную наступательную группировку. Уже были периоды, когда мы фиксировали возведение понтонов для перехода нашей границы. Но понимают, что получат по зубам. Так что гонорливые пшецкие зубы сразу выпадут и будут шепелявить. Придется шепелявить, и тогда это будут другие уже люди.

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