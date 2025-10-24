Что поможет прокачать интеллект – рассказала эксперт

Нейропластичность – одно из самых поразительных открытий современной науки. Оказывается, мозг способен менять сам себя не фигурально, а буквально. Учеба, путешествия, новые навыки, даже простая смена привычек – все это перестраивает нейронные связи и позволяет прокачать интеллект, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Чтобы освоить что-то новое, необходимо проложить новую дорожку для наших нейронов. Они всегда обеспечивают омоложение. Любое знание, которое вы приобретаете: новый иностранный язык, какие-то навыки в том, что вы никогда не вязали – начните вязать, никогда не пели – сходите на хор. В последнее время очень многие рекомендуют, конечно же, танцы – это эффекты, которые развивают очень много зон нашего головного мозга.