Нестандартно – белорусские студенты представили свои бизнес-идеи на хакатоне в Минске

Прорывные решения инженерной мысли молодых и амбициозных. Участники хакатона предлагали инновационные проекты, которые могут упростить и улучшить жизнь каждого из нас, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. О прорывных идеях белорусских студентов в банковской сфере – репортаж Эллы Маркевич.

Как выгодно распорядиться деньгами и монетизировать любую повседневную прогулку или поездку? Ответ на этот вопрос нашла команда факультета прикладной математики и информатики БГУ. Мобильное приложение банка будет фиксировать ежедневные перемещения пользователя, конвертируя километры в реальные деньги. Формула проста: 1 километр равен 1 копейке. В последующем за эти накопления можно будет приобрести билеты у партнеров – железнодорожных и автоперевозчиков. В Минске подвели итоги конкурса по разработке банковского продукта.

Анастасия Ярмолик, студентка БГУ:

Сроки были достаточно сжатые и мы старались максимально разделять. То есть один человек отвечает за дизайн, второй за анимацию, третий пишет презентацию, четвертый распределяет информацию по слайдам, пятый пишет всю статистику. И это, наверное, помогло с большего.

Чтобы молодежные идеи были не только креативными, но и жизнеспособными, для участников организаторы подготовили насыщенную образовательную программу. Эксперты банковской сферы делились ценными инсайтами, а студенты имели возможность проверить себя на профильных мастер-классах.

Александр Лебедев, студент БГУИР:

Это хорошая возможность проявить себя, а также найти интересных людей. И самое главное – это посмотреть на тех, кто сам строит эти индустрии в нашей стране, и ориентироваться на них.

В Беларуси молодежным инициативам уделяется большое внимание и поддержка таких проектов стремительно растет. Хакатоны становятся все более популярными – это площадка, где компании ставят конкретные задачи на разработку, а лучшие решения получают шанс на реализацию. Это эффективный социальный лифт и канал для интеграции новых талантов в экономику страны.