Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не состоится, по крайней мере, в ближайшее время. Почему? Ведь стороны высказывали обоюдное желание договориться. Условия для серьезных и долгосрочных договоренностей на самом деле еще не сложились. У Трампа даже не гибкая, а мерцающая позиция. Сегодня одни советники дают ему одну информацию, например, о том, что Россия, несмотря ни на что, продвигается и держит стратегическую инициативу. А завтра другие советники говорят о том, что у России серьезные проблемы, а Украина готова еще долго сражаться. И ладно бы еще просто давали такую противоречивую информацию, но за каждой из них наверняка стоят большие суммы денег. От этой сделки США и лично Трамп могут получить столько, а от этой столько – включается торг на крови и людском горе. И именно это главный мотив так называемого миротворчества Трампа: где и как он больше заработает.

Алексей Дзермант:

У России иной подход. Пока не устранены фундаментальные причины, лежащие в основании этого конфликта, любая договоренность и перемирие вокруг Украины будут только временными. Соглашаться с этим в США, а тем более в Европе, в самой Украине не спешат. Наоборот, ЕС и киевский режим спешат предложить американцам все более и более выгодные сделки, которые должны удержать американцев от того, чтобы настаивать на мире именно с западной стороны. И поэтому следуют угрозы передать Украине «Томагавки» и новые санкции против России. Но совершенно очевидно, что на нее и этот уровень давления не подействует так, как они хотят. Поэтому, по большому счету, пока в Будапеште или где-то еще говорить не о чем. И это, похоже, понимают и в России, и в США. Но значит ли это, что не будет разговора и в будущем? В ближайшем – вряд ли, пока не наступил коренной перелом в войне. А он, пусть медленно, но приближается. И в пользу России.