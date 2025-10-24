Дзермант: главный мотив миротворчества Трампа – где и как он больше заработает

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште не состоится, по крайней мере, в ближайшее время. Почему? Ведь стороны высказывали обоюдное желание договориться. Условия для серьезных и долгосрочных договоренностей на самом деле еще не сложились. У Трампа даже не гибкая, а мерцающая позиция.
Сегодня одни советники дают ему одну информацию, например, о том, что Россия, несмотря ни на что, продвигается и держит стратегическую инициативу. А завтра другие советники говорят о том, что у России серьезные проблемы, а Украина готова еще долго сражаться. И ладно бы еще просто давали такую противоречивую информацию, но за каждой из них наверняка стоят большие суммы денег.
От этой сделки США и лично Трамп могут получить столько, а от этой столько – включается торг на крови и людском горе. И именно это главный мотив так называемого миротворчества Трампа: где и как он больше заработает.
Алексей Дзермант:
У России иной подход. Пока не устранены фундаментальные причины, лежащие в основании этого конфликта, любая договоренность и перемирие вокруг Украины будут только временными. Соглашаться с этим в США, а тем более в Европе, в самой Украине не спешат. Наоборот, ЕС и киевский режим спешат предложить американцам все более и более выгодные сделки, которые должны удержать американцев от того, чтобы настаивать на мире именно с западной стороны.
И поэтому следуют угрозы передать Украине «Томагавки» и новые санкции против России. Но совершенно очевидно, что на нее и этот уровень давления не подействует так, как они хотят. Поэтому, по большому счету, пока в Будапеште или где-то еще говорить не о чем. И это, похоже, понимают и в России, и в США. Но значит ли это, что не будет разговора и в будущем? В ближайшем – вряд ли, пока не наступил коренной перелом в войне. А он, пусть медленно, но приближается. И в пользу России.
Алексей Дзермант:
Вот этого на Западе, особенно в Европе, допустить никак не хотят. Поэтому включаются любые методы, чтобы убедить Трампа поддерживать Украину и ЕС, то есть соглашаться на то, что деньги пойдут из этого источника, а не, скажем, из того, что предлагают российские переговорщики, например, через совместные арктические проекты.
Трамп потому и мечется: ему и хочется, и колется. Вроде бы надо через выгодные сделки привлечь на свою сторону Россию в противостоянии с Китаем. Но и с европейцами на войне в Украине можно хорошо заработать. Если приподняться на уровень понимания чуть повыше, то булат в конечном итоге всегда превозмогает злато. А это значит, что Россия делает все правильно, не соглашаясь на сиюминутные, временные сделки.
Какую работу проводит Беларусь по украинскому направлению – смотрите в видео.