У сетевиков дешевле. Почему даже сейчас в магазинах на одни и те же товары разные ценники?

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси ни на день не ослабляют контроль за стоимостью, ассортиментом продуктов и товаров, торговой надбавкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки стали более предметными и настойчивыми. Даже несмотря на то, что в своем большинстве игроки рынка ответственно подходят к делу, единичные тревожные звоночки от покупателей в адрес депутатов продолжают поступать. И это даже после того, как на проблеме в торговле сконцентрировал внимание глава государства. Уже который месяц в стране пытаются сбалансировать ситуацию. Распоясываться коммерсантам не дают, чтобы простым белорусам не приходилось затягивать пояса. Наш корреспондент Оксана Семашко отправилась по магазинам и в разгар дня среди торговых рядов нашла сразу несколько отличий в ценах, ассортименте и посещаемости.

Сходу после выкладки в одном из столичных гипермаркетов мясо, молочку и тесто отправляют на контрольные весы. Чтобы, как бывает в некоторых случаях, на кассе не выяснилось, что цифры на этикетке не соответствуют реальным характеристикам продукта.

Даже заложен вес мешочка, в который упакована курица, потому что вес на курице 1 592 грамма, а весах – 1 596, то есть человек платит даже меньше, чем показывают весы. Порядка 80 % продуктов и товаров в крупном магазине – белорусского производства. Особый спрос на свое и натуральное.

Светлана Новик, директор магазина:

Каждый человек заинтересован в том, чтобы все было свежее, по доступным ценам, потому что каждый человек живет и хочет жить хорошо. И мы стараемся, чтобы покупатель был доволен. Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить. Доволен ли покупатель? Мы поинтересовались у потребителей.

Мясо мне недорого, допустим. Нормальная цена, приемлемая. Так как я работаю, мне по карману. Я думаю, что даже и пенсионерам, которые не работают, тоже по карману.

Меня очень устраивает разнообразие, то, что здесь найдешь все, что хочешь. Вот надо тебе такой рис – на. Хочешь – темный, хочешь – светлый, хочешь – пропаренный. Хочешь – рыбу такую. Вообще, я скажу, что для женщины это просто рай!

Внешний вид продукта и цена тоже имеет, конечно, значение. Отправляемся за пределы Минска. Следующая торговая площадка небольшая, компактная, и при этом здесь все есть.

Оксана Семашко, корреспондент:

В качестве эксперимента предлагаем проверим стоимость подсолнечного масла одной и той же торговой марки и того же объема. Допустим, мы сейчас находимся в госмагазине. Оно по 6 рублей 32 копейки. В отдельных магазинах, в том числе и частных, ценник достигал четырех, а где-то и восьми рублей. Это точно вряд ли понравится, поэтому смело можете обращаться в МАРТ.

На сайте Министерства есть специальная анкета. Выглядит она так: регион расположения торгового объекта, адрес. Всю информацию можно заполнить анонимно. То, что ценники на товар настолько разнятся, в магазинах связывают с логистикой и формой собственности торгового объекта. У сетевиков выходит дешевле.

Елена Кузьменко, директор магазина:

На одинаковое масло это зависит от поставщика, у которого мы берем, и плюс, наверное, политика все-таки своей организации: где какие скидки и акции проводят магазины.