Опередила Францию, Италию и США – рассказываем на каком месте Беларусь по уроню IQ

Мы живем в интеллектуальный золотой век. Не так давно ученые провели масштабные исследования по уровню IQ в мире, в котором приняли участие почти 1,5 миллиона человек из 126 стран. По результатам Беларусь заняла 16 место, опередив Францию, Италию и США. По подсчетам специалистов, средний показатель наших граждан составил 101 балл при глобальной норме в 100, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Дмитрий Базылев, заведующий кафедрой механико-математического факультета БГУ:

Высокие показатели белорусов по интеллектуальному развитию – победы на предметных олимпиадах, других интеллектуальных международных соревнованиях, я думаю, безусловно связаны с системой образования и с талантами белорусов, которые даются им еще от рождения. Я приведу небольшой пример: директор одной крупной IT-компании на Западе как-то сказал, что сверхтрудные задачи по программированию могут решить только программисты из Беларуси. В подтверждение этому можно привести пример Геннадия Короткевича, который на протяжении многих лет был абсолютным победителем всех крупнейших международных чемпионатов по программированию. Он возглавляет топ, рейтинги программистов всего мира.