Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси ни на день не ослабляют контроль за стоимостью, ассортиментом продуктов и товаров, торговой надбавкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки стали более предметными и настойчивыми. Даже несмотря на то, что в своем большинстве игроки рынка ответственно подходят к делу, единичные тревожные звоночки от покупателей в адрес депутатов продолжают поступать.

Всегда смотрю срок годности и состав. На цены, честно говоря, не смотрю. Беру то, что нужно для жизни, для семьи.

Рыба, скажем, дороже, чем мясо. Когда это было? Никогда! Никогда не были дороже ананасов белорусские помидоры. Порой заставляют тоже удивляться и цены на огурцы и шампиньоны.

Инна Крачек, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ко мне обращалась избирательница с таким вопросом: почему ананас стоит 6 рублей, а белорусский помидор – 8. И мне пришлось объяснять, чтобы ананас появился на полке, необходимо его транспортировать из страны и фактически можно уже давать своему покупателю, а помидор надо вырастить в условиях Беларуси. Сейчас зима, холод, помидоры у нас не растут, и надо им создать условия, то есть это затраты электроэнергии, определенного питания, в котором они выращиваются. То есть вот этих расходов, которые входят в конечную цену помидора, их много, но они у нас есть. И мы идем на то, чтобы и затратить определенные средства, но чтобы этот продукт был.

Иван Гордейчик, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Пока у нас в стране наш Президент, я на 100 % уверен, что мы будем жить спокойно, имея всю продукцию, которая нам нужна. Все те, которых вы назвали змагарами, это люди, которым страна не нужна, и им ничего не нужно. Им чем хуже, тем лучше У сетевиков дешевле. Почему даже сейчас в магазинах на одни и те же товары разные ценники?

Ценообразование продолжает оставаться в поле зрения главы государства. Накануне выполнение поручений по снижению стоимости потребительских товаров обсудили на совещании во Дворце Независимости. Как подчеркнул Александр Лукашенко, ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси, главная статья договора власти и народа.