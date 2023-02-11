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Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить

11 февраля 2023 16:27
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Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси ни на день не ослабляют контроль за стоимостью, ассортиментом продуктов и товаров, торговой надбавкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проверки стали более предметными и настойчивыми. Даже несмотря на то, что в своем большинстве игроки рынка ответственно подходят к делу, единичные тревожные звоночки от покупателей в адрес депутатов продолжают поступать.

Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить-1

Всегда смотрю срок годности и состав. На цены, честно говоря, не смотрю. Беру то, что нужно для жизни, для семьи.

Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить-4

Рыба, скажем, дороже, чем мясо. Когда это было? Никогда!

Никогда не были дороже ананасов белорусские помидоры. Порой заставляют тоже удивляться и цены на огурцы и шампиньоны.

Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить-7

Инна Крачек, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ко мне обращалась избирательница с таким вопросом: почему ананас стоит 6 рублей, а белорусский помидор – 8. И мне пришлось объяснять, чтобы ананас появился на полке, необходимо его транспортировать из страны и фактически можно уже давать своему покупателю, а помидор надо вырастить в условиях Беларуси. Сейчас зима, холод, помидоры у нас не растут, и надо им создать условия, то есть это затраты электроэнергии, определенного питания, в котором они выращиваются. То есть вот этих расходов, которые входят в конечную цену помидора, их много, но они у нас есть. И мы идем на то, чтобы и затратить определенные средства, но чтобы этот продукт был.

Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить-10

Иван Гордейчик, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Пока у нас в стране наш Президент, я на 100 % уверен, что мы будем жить спокойно, имея всю продукцию, которая нам нужна. Все те, которых вы назвали змагарами, это люди, которым страна не нужна, и им ничего не нужно. Им чем хуже, тем лучше

У сетевиков дешевле. Почему даже сейчас в магазинах на одни и те же товары разные ценники?

Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить-13

Ценообразование продолжает оставаться в поле зрения главы государства. Накануне выполнение поручений по снижению стоимости потребительских товаров обсудили на совещании во Дворце Независимости. Как подчеркнул Александр Лукашенко, ценообразование – это основа справедливого мира в Беларуси, главная статья договора власти и народа.

Когда такое было? Разница в стоимости этих товаров может вас удивить-16

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Когда собирались в прошлый раз, правительство прогнозировало годовую инфляцию примерно в 20 %. Это страшная инфляция была бы. Но с учетом принятых мер ее удалось снизить хотя бы до 12-13 % по результатам прошлого года. Нужно честно признать: есть товары, которые подешевели. Список значительный. Это в том числе гречка, рис, макаронные изделия, растительное масло, чай, натуральный кофе, парфюмерия и косметика, телевизоры и так далее. Тем не менее на фоне борьбы с повышением цен от 1 % до 4 % стали дороже товары повседневного спроса. Это молоко, кефир, творог, другая молочная продукция, масло, мясо, яйца и даже детское питание. Все это говорит о том, что новая система регулирования требует дальнейшего совершенствования и, как в правительстве говорят, донастройки (подробнее здесь).

Мониторинг за последние несколько месяцев подстегнул торговлю предоставлять покупателям самую лучшую и свежую продукцию. Если возникают нюансы по стоимости или ассортименту, тщательно разбираются по каждому отдельно взятому продукту. Однако уже в большинстве случаев отпускные цены удалось выровнять благодаря единому подходу ко всем торговым сетям.

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# Государственная политика в области ценообразования # общество # Александр Лукашенко # Инна Крачек # Иван Гордейчик # Оксана Семашко # Фотофакт

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