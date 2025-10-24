Швеция в 2026 году разместит в Латвии средства ПВО в составе сил НАТО

Просочившись в НАТО в 2024 году, Швеция не упускает момента продемонстрировать свою приверженность союзническим обязательствам. И все бы ничего, только очередной обряд посвящения в Альянс состоится в непосредственной близости от наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под вопли Стокгольма про сдерживание восточных угроз уже в 2026 году в Латвию отбудут передовые средства ПВО. Вслед за ними на балтийскую землю шагнут батальоны из 3 тысяч шведских военнослужащих. Однако впихнуть две зенитные установки и новых солдат Латвии уже якобы некуда, так что планируется ротация. Место в казармах для младшего союзника освободит Дания.

Каждые полгода контингент двух стран будет сменять друг друга. И выглядит это как оправдание для бесполезных перемещений войск из одной точки в другую. Нужно же как-то осваивать деньги налогоплательщиков. Так, шведы станут дополнением к уже существующей многонациональной латвийской бригаде. Она состоит из отрядов сухопутных войск и флота, бороздящего Атлантику в поисках невидимых русских подлодок. Имеется там и авиация для распугивания ворон в небе над Прибалтикой.