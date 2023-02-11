«Площадка для выставки очень важная». Во Дворце Независимости выставили работы белорусского пейзажиста

Новости Беларуси. Тот, кто показывает миру природу Беларуси. Мольберты Михаила Крота выставили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция из 45 работ включает малые эскизы и полноценные холсты с видами родной земли, а также заглядывает за горизонт и исследует пейзажи Армении и Черногории. Чем живет художник из Полесья Михаил Федорович и почему Дворец Независимости называют белорусским Эрмитажем – вспоминает Полина Королева.

Комсомольское озеро, разломы льдин на воде, неприметная фигура у мольберта. Это Михаил Крот – белорусский художник, чье участие в международных пленэрах исчисляется не количеством, а годами. Два десятилетия мастер из Полесья посвятил фрагментарному изображению природы. Выставлялся, помимо прочего, в Черногории и Армении, а все равно растерялся, увидев свои работы в зале Дворца Независимости.

Михаил Крот, член Белорусского союза художников:

Первое, что почувствовал, когда предложили выставку, – это какая-то большая ответственность, что уже нужно очень хорошо подать, оформить картины, подобрать. В какой-то момент я даже растерялся, мне казалось, что у меня уже картин мало как-то, и нет… Там много экскурсий довольно проходит, плюс мероприятия. Там как высокопоставленные лица бывают, так и обычные школьники. Поэтому как площадка для выставки очень важная. Плюс, по сути, это центральное место. И я думаю, там выставки непростые проходят все-таки.

Излюбленная тема Михаила еще со времен художественной академии – уходящая деревня. Не раз случалось, что художник ехал к заброшенным хатам и сараям, но находил пустырь, будто и не было на окраине леса никаких построек. Их косенькие, покрытые мхом силуэты, оставались жить в картинах, законсервированные на несколько десятилетий. Из всех работ в экспозиции Двора Независимости первой Михаил Федорович вспоминает ту, что написал в свой первый визит в Брестскую крепость, и тоже в рамках пленэра.

Михаил Крот:

Мы думали просто приедем, как обычно, напишем пейзажик и уголок крепости – все. Нет, нам говорят: ребята, надо что-то с фигурами. Мы по крепости бродили, я стал у Тереспольских ворот и там увидел в глубине скульптуру умирающего солдата, который встречал фашистов. И у меня родилась идея показать два времени и два пространства.

Этюд из Брестской крепости и еще порядка 40 работ украшают торжественный зал Дворца Независимости. Уже много лет здесь начинается путь экскурсионных групп – за прошлый год посетило Дворец свыше пяти тысяч человек. Гостей манят не только залы, где встречались мировые лидеры, но и достижения национальной культуры.

Первым выставочным проектом в 2017 году стала экспозиция Валерия Шкарубо. Художника не стало, но реалистичные пейзажи с детально проработанным передним планом и мистическим туманом над хитросплетенными зарослями остались.

Я очень люблю Минскую область, не только сам Минск, в котором живу уже много лет. Конечно, свой родной город Борисов. Но я люблю и много маленьких городов. Если не любить землю, на которой родился, не надо вообще делать пейзаж.

В творческой среде Дворец Независимости уже давно называют белорусским Эрмитажем. Двери этой галереи открыты как для именитых мастеров, так и для новоявленных, нуждающихся в поддержке творцов. Свое место здесь находят и фотопроекты. Самый масштабный из них – «Спадчына Беларуси».

Объективы авторов фокусировались на архитектуре нашей страны, разрушенной не единожды, больше всего пострадавшей в годы Великой Отечественной войны, но все равно воспрявшей и возвысившейся над линией горизонта. Фотографы запечатлели не столько строения, сколько упорство предков. Неважно, как сильно разрушены города, их восстановят, отреставрирует культурное наследие и оставят будущим поколениям как стимул вставать, защищать и не предавать.