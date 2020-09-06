Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо
Даже в 21 веке мир всё ещё полон стереотипов. В их числе есть и такой, что без суровой мужской помощи женщина никак не сможет сделать хороший ремонт. Однако у Стивена Джобса есть хорошее высказывание: «Мы делали невозможное, потому что не знали, что это невозможно».
Так и в нашем случае. Хозяйки просто взяли всё в свои руки, продумали план и осуществили. И получилось у них отлично.
«Потолок не доделан ещё, но сил нет терпеть. Получился он крутым, я ликую и не верю одновременно».
Фото: instagram.com/remont_eto_dolgo
«Вы понимаете, я сама сделала ремонт в детской? Я. САМА. Вот этими руками. Ремонт. Шпатлевала, шлифовала, обезжиривала, грунтовала, красила, подкрашивала – и плинтуса, и стены, и даже пол сегодня обновила полиролем».
Фото: instagram.com/feeling.home
Фото: instagram.com/feeling.home
«Полная переделка санузла, а также замена электрики и сантехники в квартире».
Фото: instagram.com/nyumchik
Фото: instagram.com/nyumchik
«Как результат? Я очень довольна, мама как будто бы тоже, доделаем стены и покажем ей вживую, ну, стёкла, скорее всего, ещё под замену».
Фото: instagram.com/irgil
Фото: instagram.com/irgil
«Конечно, как можно было забыть про рубрику «до и после»?»
Фото: instagram.com/ekaterina_pitrakova
Фото: instagram.com/ekaterina_pitrakova
«Купили квартиру только ради того, чтобы делать там ремонт. Очень люблю ремонтировать».
Фото: pikabu.ru / HatkaPuhatka
Фото: pikabu.ru / HatkaPuhatka
«Микро-офис, который я сделала на месте старого шкафа в прихожей».
Фото: reddit.com/user/TheTiniestOffice
Кстати, ранее мы рассказывали про ещё одну женщину, которая сделала очень крутой ремонт. Она построила в комнате два маленьких домика для собак – здесь подробнее.