Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо

Даже в 21 веке мир всё ещё полон стереотипов. В их числе есть и такой, что без суровой мужской помощи женщина никак не сможет сделать хороший ремонт. Однако у Стивена Джобса есть хорошее высказывание: «Мы делали невозможное, потому что не знали, что это невозможно».

Так и в нашем случае. Хозяйки просто взяли всё в свои руки, продумали план и осуществили. И получилось у них отлично.

«Потолок не доделан ещё, но сил нет терпеть. Получился он крутым, я ликую и не верю одновременно».