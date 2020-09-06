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Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо

06 сентября 2020 08:11
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Даже в 21 веке мир всё ещё полон стереотипов. В их числе есть и такой, что без суровой мужской помощи женщина никак не сможет сделать хороший ремонт. Однако у Стивена Джобса есть хорошее высказывание: «Мы делали невозможное, потому что не знали, что это невозможно».

Так и в нашем случае. Хозяйки просто взяли всё в свои руки, продумали план и осуществили. И получилось у них отлично.

«Потолок не доделан ещё, но сил нет терпеть. Получился он крутым, я ликую и не верю одновременно».

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-1

Фото: instagram.com/remont_eto_dolgo

«Вы понимаете, я сама сделала ремонт в детской? Я. САМА. Вот этими руками. Ремонт. Шпатлевала, шлифовала, обезжиривала, грунтовала, красила, подкрашивала – и плинтуса, и стены, и даже пол сегодня обновила полиролем».

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-4

Фото: instagram.com/feeling.home

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-6

Фото: instagram.com/feeling.home

«Полная переделка санузла, а также замена электрики и сантехники в квартире».

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-9

Фото: instagram.com/nyumchik

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-11

Фото: instagram.com/nyumchik

«Как результат? Я очень довольна, мама как будто бы тоже, доделаем стены и покажем ей вживую, ну, стёкла, скорее всего, ещё под замену».

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-14

Фото: instagram.com/irgil

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-16

Фото: instagram.com/irgil

«Конечно, как можно было забыть про рубрику «до и после»?»

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-19

Фото: instagram.com/ekaterina_pitrakova

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-21

Фото: instagram.com/ekaterina_pitrakova

«Купили квартиру только ради того, чтобы делать там ремонт. Очень люблю ремонтировать».

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-24

Фото: pikabu.ru / HatkaPuhatka

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-26

Фото: pikabu.ru / HatkaPuhatka

«Микро-офис, который я сделала на месте старого шкафа в прихожей».

Сделали ремонт своими руками. Семь случаев, когда девушкам не понадобилось крепкое мужское плечо-29

Фото: reddit.com/user/TheTiniestOffice

Кстати, ранее мы рассказывали про ещё одну женщину, которая сделала очень крутой ремонт. Она построила в комнате два маленьких домика для собак – здесь подробнее.

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Стив Джобс # Фотофакт

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