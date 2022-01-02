Есть и тренажёры-симуляторы. В центре безопасности МЧС в Витебске рассказывают, как действовать при опасности

Новости Беларуси. Это центр безопасности МЧС в Витебске. Вот так на практике в условиях максимально приближенных к чрезвычайной ситуации на льду обучают правилам оказания помощи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Куда звонить, что делать, об этом здесь рассказывают и показывают. Этому симуляционному тренажеру накануне и в сам зимний период внимания уделяют больше всего. Как показывает практика, жизнь, как и лед, очень хрупка.

Артур Овчинников, учащийся Витебского кадетского училища:

Мы, дети, очень часто гуляем, можем куда-нибудь пойти на речку, но вдруг кто-нибудь невнимательный случайно попадет на лед, провалится. Нам обязательно надо знать, как действовать, что нельзя делать и что нужно.

В витебском регионе открыты три таких центра. Первый принял своих посетителей в 2017 году. За все время прочувствовать на себе экстренную ситуацию смогли около 100 тысяч жителей области. Сюда не только приводят школьников. Безопасности здесь учат население всех возрастов.

Диана Горбач, инспектор сектора обучения Витебского центра безопасности:

В Витебском центре безопасности созданы 13 учебных площадок, на каждой из которых с помощью функции дополненной реальности, тренажеров-симуляторов, посетители наши имеют возможность отработать практические навыки спасения людей, пользования первичными средствами пожаротушения, вызова экстренных служб, также эвакуации через задымленное помещение. Так же наши посетители имеют возможность отработать безопасные навыки поведения, которые могут произойти как дома, так и на улице.