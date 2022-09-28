Азарёнок: очень хорошее предложение озвучил коллега Игорь Тур, глистогонное – всё-таки объявить у нас мобилизацию

Новости Беларуси. Заявления Президента в Сочи, последние новости из стана беглых и, конечно же, годовщина зверского убийства Дмитрия Федосюка. Все это в очередной рубрике нашего политического обозревателя Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень хорошее предложение на днях озвучил коллега Игорь Тур. Глистогонное, так сказать. Все-таки объявить у нас мобилизацию. Профилактическую. Чтобы те, кто затаился, те, кто хочет только получать от государства, но ничего давать ему не намерен, кто плевать хотел на народ, на страну, на могилы предков, чтобы они свалили. Чтобы Родина очистилась. Чтобы воздух посвежел. Но и сейчас наш свежий восточный ветер не дает прорастать сорнякам. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Президенты Союзного государства вновь встретились. Да так, что у врагов Отечества аж дрыжыкі пошли. На Западе нам подписали смертный приговор. И предрекли гибель. Давно уже. А мы вот живем и процветаем. «Нам предсказывали крах, гибель». Лукашенко пообщался с Путиным в Сочи.

Григорий Азаренок:

Кстати, приговорили не только нас, но и всю Европу. Именно в планах англосаксов закат Старого Света. Именно они уже обвалили евро и радуются этому. Именно они надевают энергетическую петлю на европейцев руками сумасшедших еврочиновников. А контрольным выстрелом будет большая война на континенте. Если они там этого не осознают. Уже в Италии пришли враги атлантистов. Торопитесь, великие народы, сносите предателей и вражин. Лукашенко – Путину: наше дело правое, победим, у нас выхода другого нет. Читайте здесь. Коснулись наши лидеры и темы поуехавших. Уцекачоў от мобилизации. Многие переживают из-за этого в России. А чего тут плохого? Коллаборанты ведь. Туда им и дорога. ​Лукашенко: у России 25 миллионов мобилизационный ресурс, пусть убежали 30 тысяч, 50, пусть бегут. Подробности.

Григорий Азаренок:

Тем более они там и без нас повоюют. Уже стрельбу открыли. 21 сентября в Варшаве сотрудники «Белорусского дома» обстреляли резиновыми пулями и избили белорусов-резидентов Польши, пришедших зарегистрировать обращение о финансовой помощи. Кстати, «жертвами» оказались сторонники Статкевича (конкуренты офиса Светки). И не учли они одного: картонная лідарка и компания не собираются делиться деньгами западных спонсоров и готовы даже отстреливаться.

– Мы бы хотели зарегистрировать обращение. Как это понимать, что на данный момент мы разговариваем с вами через калитку?

– Потому что я по правилам безопасности не имею право впустить вас.

– Сейчас работает организация. Почему я стою за калиткой, подвергаюсь обстрелу. Объясните мне, пожалуйста. У вас рабочий сейчас день.

Так вы полицию вызвали? Не берите мой телефон. Чего вы мой телефон берете? Вызывай полицию. Вам разрешали на меня нападать? Смотрите в видеоматериале.