Азарёнок о смертной казни: всем террористам и прочей сволочи будут ставить зелёную метку на лбу!

Я наконец понял и сформулировал для себя, почему я против смертной казни, не знаю, насколько это интересно, просто хочу озвучить это. У меня твердого и точного отношения не было, но я всегда давно и последовательно защищал главный принцип и право человека – право на жизнь. То, чем может подтереться Гриша Азаренок условный. Когда мы говорим об идеях, идеалах и так далее, все равно мы рано или поздно упираемся в вопрос, а можно ли ради какой-то идеи пожертвовать одной-единственной человеческой жизнью? Я считаю, что нет. Эти принципы, по которым сегодня живет западное общество.

В этом случае никакой разницы между жертвой где-то во дворе из-за спора о водке или после высокого суда и красивых речей – все равно это есть лишение жизни. Если мы эти ценности отстаиваем, где жизнь человеческая является приоритетом, тогда, наверное, следует зафиксировать, что я против смертной казни. Это единственный аргумент. Давайте дальше разбираться – условия содержания и все остальное. Но жизнь есть жизнь. Все.