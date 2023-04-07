Азарёнок о смертной казни: всем террористам и прочей сволочи будут ставить зелёную метку на лбу!
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.
Я наконец понял и сформулировал для себя, почему я против смертной казни, не знаю, насколько это интересно, просто хочу озвучить это. У меня твердого и точного отношения не было, но я всегда давно и последовательно защищал главный принцип и право человека – право на жизнь. То, чем может подтереться Гриша Азаренок условный. Когда мы говорим об идеях, идеалах и так далее, все равно мы рано или поздно упираемся в вопрос, а можно ли ради какой-то идеи пожертвовать одной-единственной человеческой жизнью? Я считаю, что нет. Эти принципы, по которым сегодня живет западное общество.
В этом случае никакой разницы между жертвой где-то во дворе из-за спора о водке или после высокого суда и красивых речей – все равно это есть лишение жизни. Если мы эти ценности отстаиваем, где жизнь человеческая является приоритетом, тогда, наверное, следует зафиксировать, что я против смертной казни. Это единственный аргумент. Давайте дальше разбираться – условия содержания и все остальное. Но жизнь есть жизнь. Все.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ай, какой молодец, ублюдок, сволочь! Вот эти девять убитых вчера в Донецке ты прокомментируешь? За что они умерли? Автогараж, центр Донецка. Сегодня удар по рынку, есть погибшие. Удар по крытому рынку. Я там гулял в начале марта. Там рядом никаких военных объектов нет, как и в принципе в Донецке. Но ты же не прокомментируешь это, сволочь поганая. Тебе про ценность человеческой жизни можно рассказывать, только когда надо давить на Беларусь, чтобы отменяли смертную казнь. Всех террористов и всякую прочую сволочь будут ставить к стенке и ставить зеленую метку на лбу. Чтобы у нас не было такого, как в Донецке, где твои побратимы поганые, бандеровцы, нацисты просто так каждый день хреначат по Донецку, чтобы убивать там постоянно людей. Они же говорят: мы хотим вернуть территории. Про людей они не говорят. Они бьют по больницам, по школам, автосалонам, по центру города, рынкам, где находятся мирные жители, по жилым домам. И ты никогда об этом не скажешь, потому что тебе запрещено, тебе зашили твой поганый рот твои американские грантодатели... Как вам такие лицемерные потоки?