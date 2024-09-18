Азарёнок о Николае Лукашенко: за отцом вышел сын и на языке музыки пропел о любви к Отечеству

Авторская рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Это было грандиозно. Это было сильно. Это было могущественно. Это было по-семейному тепло. За большим столом была вся Беларусь. Все мы. И слово говорил Батька. Президент. Александр Лукашенко. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Мощная была историческая часть. Четко расставлены акценты. Панские оковы рухнули. Рухнули навсегда. И мы вновь и вновь торжественно об этом сказали. Но, конечно, когда говорит Лукашенко, слушает весь мир. И этому миру надо было кое-что сказать. Напомнить некоторые истины. И друзьям, и врагам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для того чтобы опять взбаламутить наше общество, создать ситуацию предмятежного характера накануне президентских выборов, начинают вырабатывать планы действий. Все было: уже были и атаки в СМИ – мы достойно пытаемся на это ответить. Свидетельством тому является начало работы сегодня нашего информационного канала «Первый».

Григорий Азаренок:

Да, миллионы баксов уплачены. Причем, что забавно, они тоже действуют в формате «союзного государства». А если проще говорить – деньги пошли Варламовым-Кацам-Дождям и медузам-педузам. Просто наше дурачье беглое даже под угрозой пытки никого смотреть не заставишь. Вот и положили их под российских беглых. А они что – лежат и лежат, немного трепыхаются. Но хозяев это не устраивает. Война, теракты, убийства, кровь – вот что Запад вдохновляет по-настоящему.

Александр Лукашенко:

Не сбрасывают оппоненты со счетов и вооруженное нападение на Беларусь. Как спецслужбы Запада говорят, наши будут бороться за власть здесь. Ну, мы понимаем, как это бывает: впереди идут оголтелые из рядов наших, а следующие – не наши. Мы это видели в 2020 году. Правда, не получилось. Не сбрасывают они со счетов и сегодня. Готовят хоругви, целые полки. Раньше их называли власовцами, которые заходили, кстати, вместе с русскими власовцами, наши, белорусы, на Курскую область. Правда, их сотня человек, не больше. Но все они мечтают прийти сюда с оружием в руках.