Вопросы укрепления сотрудничества в области ПВО обсудили в Минске

Военное сотрудничество стран СНГ – важный фактор безопасного развития каждого государства. На это обратили внимание участники 59-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе встречи военные обсудили ряд тем. Основные из них – подготовка совместных кадров, а также проведение общих мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2025 году. В силу обстановки, которая складывается вокруг нашего государства, стратегически важно сотрудничество и усовершенствование методов в сфере ПВО. Это особенно актуально, когда в воздухе доминирующую позицию занимает беспилотная авиация.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

Еженедельно до 40 вылетов разведавиации мы фиксируем в рамках единой региональной системы противовоздушной обороны. За этот неполный год зафиксировали более 1 400 вылетов вдоль наших границ, в том числе легкомоторной авиации. Это с территории Польши и стран Балтии. Также зафиксировали 5 нарушений государственных границ Союзного государства. Поднимали наши дежурные экипажи по маршрутам патрулирования, также в особых случаях боевого дежурства. Это все в рамках адекватного реагирования на складывающуюся обстановку.

В результате переговоров были подписаны соответствующие документы. Следующее, уже юбилейное заседание, пройдет в Казахстане.