В Минске проходит Международный электоральный форум – что на повестке?

Вопросы безопасности и цифровизации выборов, международного сотрудничества избирательных органов, роль гражданского общества в процессах – эти темы обсуждают на Международном электоральном форуме. Мероприятие принимает белорусская столица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 сентября Центральную избирательную комиссию нашей страны посещают делегации Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. ЦИК Беларуси тесно взаимодействует с коллегами на пространстве СНГ. Только за последние пару лет наши наблюдатели выезжали в Россию, Узбекистан, Азербайджан для наблюдения за электоральными процессами. Теперь получили приглашение принять участие в качестве наблюдателя на референдуме в Казахстане. Ожидаемо, самая актуальная тема для партнеров – защита электорального суверенитета.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Попытки вмешательства в избирательный процесс мы наблюдаем повсеместно. Не только наша страна с этим сталкивается. На последних выборах в Российской Федерации, как озвучивали, было достаточно много DoS-атак, особенно на те ресурсы, которые обеспечивали электронное голосование на выборах в Российской Федерации. Эта тема тоже достаточно актуальна.

Подробно тему обсудят на заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов государств – участников СНГ, который состоится в рамках форума. К слову, по итогам заседания консультативного органа председательство на 2025 год перейдет к Беларуси.