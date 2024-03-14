Азарёнок: наше государство – религия, иерархия. Начинается на земле и идёт вверх, к небесам

Григорий Азаренок, СТВ:

Нам, православным людям, можно даже чуть громче говорить о том, что мы православные. Всем напоминать. Потому что в этом мире уже не принято, уже не надо выпячивать, уже когда против нас идет война, когда нас объявляют вне закона, когда против Христа идет война 2000 лет и сейчас она обостряется, то мы должны призывать в помощь всех святых. Мы должны призывать в помощь Господа нашего Иисуса Христа и молиться за православного Вождя православной Белой Руси, нашего Президента Александра Григорьевича Лукашенко.

Я сегодня в майке с Иосифом Виссарионовичем Сталиным и с мерчем Первого. Почему? Потому что в разные времена были отношения государства к Церкви нашей. Был период досинодальный, патриархальный, был период послепетровский синодальный, был период гонений на Церковь. Но! Всегда мы стремились к тому, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн назвал симфонией – «симфония государства и Церкви». Но надо понимать, что у нашего народа много вероисповеданий, это один белорусский народ. И не только это православие, католицизм, иудаизм. Наше государство – религия. Наше государство – иерархия. Оно начинается на земле и идет вверх, к небесам. Если глава Церкви – Господь и Бог наш Иисус Христос, то глава государства – Президент Александр Григорьевич Лукашенко. На этой симфонии и будет держаться наша Родина. Это Святая Земля, Святая православная Белая Русь во главе с православным Вождем, нашим Президентом. Мы напоминаем, что Церковь воинствующая. Господь сказал: созижду Церковь свою и врата ада не одолеют ее. Но врата ада постоянно пытаются одолеть нашу Церковь, уничтожить и тем самым уничтожить наш народ. Ведут духовную войну против нашей страны.

В канун православного поста наш Президент принял участие сегодня в Синоде Белорусской православной Церкви, в Минском епархиальном управлении. Очень такое мощное мероприятие. Все владыки беседовали с главой государства. И он в том числе, излагая позицию государства, наставлял по-отечески, по-доброму, как выстраивать нынче государственную политику в области душ человеческих.

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