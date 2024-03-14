Прямой эфир

«Сделано по стандартам качества». По какой рецептуре производит продукцию ОАО «Красный Мозырянин»?

14 марта 2024 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шоколад без пальмового масла, конфеты, как в детстве, печенье с домашним вкусом, а еще натуральный зефир, освежающая клюква в сахарной пудре и нежнейшие торты. О белорусских сладостях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Рецептура вашей продукции корнями в прошлом столетии или уже новые веяния, новое сырье, импортное сырье – посыпочки и прочее? Что вы используете?

«Сделано по стандартам качества». По какой рецептуре производит продукцию ОАО «Красный Мозырянин»?-1

Александр Денисов, начальник управления продаж ОАО «Красный Мозырянин»:
Те виды продукции, которые были изобретены тогда, еще 100 лет назад, особенно такой известный наш бренд, как «Коровка» – конечно же, там все сохранено еще по тем стандартам и с теми рецептурами. В первую очередь не то, что мы сохранили, мы не имели права не сохранить. У нас нет даже права что-то изменить. Мы должны именно сохранить вкус, качество того продукта, который всеми любим, и просто передавать его по наследству. Все, что касается новинок, сделано по стандартам качества, у нас нет никаких заменителей, мы делаем только натуральный продукт. В этом можно убедиться, исходя из небольших сроков годности нашей продукции. Как известно, чем больше чего-то такого инородного для продукции, тем длительнее срок годности. В нашем случае сроки годности максимум до одного года, и то это на определенные виды продукции, что свидетельствует уже изначально о заявленном качестве. То есть если называют «Красный Мозырянин», то у человека на данный момент ассоциация с определенными видами – «Коровка», зефир, пастила – это наша линейка.

* На правах рекламы.

«Закупаем и заготавливаем яблоки». Какие виды зефира производит «Красный Мозырянин» – подробнее здесь.

# Реклама # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Закупаем и заготавливаем яблоки». Какие виды зефира производит «Красный Мозырянин»?
14 марта 2024 19:31

«Закупаем и заготавливаем яблоки». Какие виды зефира производит «Красный Мозырянин»?

В Минске стартовала Международная книжная выставка-ярмарка. Какие новинки предлагают читателям?
14 марта 2024 19:13

В Минске стартовала Международная книжная выставка-ярмарка. Какие новинки предлагают читателям?

От работы этого предприятия зависит продбезопасность страны! Где производят минеральные удобрения?
14 марта 2024 19:12

От работы этого предприятия зависит продбезопасность страны! Где производят минеральные удобрения?