«Сделано по стандартам качества». По какой рецептуре производит продукцию ОАО «Красный Мозырянин»?

Александр Денисов, начальник управления продаж ОАО «Красный Мозырянин»:

Те виды продукции, которые были изобретены тогда, еще 100 лет назад, особенно такой известный наш бренд, как «Коровка» – конечно же, там все сохранено еще по тем стандартам и с теми рецептурами. В первую очередь не то, что мы сохранили, мы не имели права не сохранить. У нас нет даже права что-то изменить. Мы должны именно сохранить вкус, качество того продукта, который всеми любим, и просто передавать его по наследству. Все, что касается новинок, сделано по стандартам качества, у нас нет никаких заменителей, мы делаем только натуральный продукт. В этом можно убедиться, исходя из небольших сроков годности нашей продукции. Как известно, чем больше чего-то такого инородного для продукции, тем длительнее срок годности. В нашем случае сроки годности максимум до одного года, и то это на определенные виды продукции, что свидетельствует уже изначально о заявленном качестве. То есть если называют «Красный Мозырянин», то у человека на данный момент ассоциация с определенными видами – «Коровка», зефир, пастила – это наша линейка.

* На правах рекламы.