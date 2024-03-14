Прямой эфир

«Закупаем и заготавливаем яблоки». Какие виды зефира производит «Красный Мозырянин»?

14 марта 2024 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шоколад без пальмового масла, конфеты, как в детстве, печенье с домашним вкусом, а еще натуральный зефир, освежающая клюква в сахарной пудре и нежнейшие торты. О белорусских сладостях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Какие виды зефира производит ваша фабрика?

«Закупаем и заготавливаем яблоки». Какие виды зефира производит «Красный Мозырянин»?-1

Александр Денисов, начальник управления продаж ОАО «Красный Мозырянин»:
У нас производится два вида зефира. Условно разделим их на две группы, не считая то, что этот зефир может быть в глазури и без глазури.

Наталья Надольская:
Только ли яблоки используются или еще какие-то ягоды?

Александр Денисов:
Яблочное пюре в первую очередь. Мы закупаем и заготавливаем яблоки, из них производим яблочное пюре. То есть это одно из основ производства зефира. У нас есть зефир классический наш – такие известные виды, как ванильный, бело-розовый и его вариации с ароматизаторами. Есть также отдельная линейка зефира на агаре. Этот зефир отличается от классического бело-розового, ванильного, он – что-то среднее между маршмэллоу и классикой, менее сладкий, чуть-чуть тягучий и более полезный за счет содержания агар-агара.

*На правах рекламы.

«Четыре главных ингредиента». В чём уникальность знаменитой «Коровки» от «Красного Мозырянина» – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Наталья Надольская

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске стартовала Международная книжная выставка-ярмарка. Какие новинки предлагают читателям?
14 марта 2024 19:13

В Минске стартовала Международная книжная выставка-ярмарка. Какие новинки предлагают читателям?

От работы этого предприятия зависит продбезопасность страны! Где производят минеральные удобрения?
14 марта 2024 19:12

От работы этого предприятия зависит продбезопасность страны! Где производят минеральные удобрения?

Муковозчик: беглые страстно желают помочь в реформировании нашего образования!
14 марта 2024 18:34

Муковозчик: беглые страстно желают помочь в реформировании нашего образования!