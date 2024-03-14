«Закупаем и заготавливаем яблоки». Какие виды зефира производит «Красный Мозырянин»?

Шоколад без пальмового масла, конфеты, как в детстве, печенье с домашним вкусом, а еще натуральный зефир, освежающая клюква в сахарной пудре и нежнейшие торты. О белорусских сладостях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Денисов, начальник управления продаж ОАО «Красный Мозырянин»:

У нас производится два вида зефира. Условно разделим их на две группы, не считая то, что этот зефир может быть в глазури и без глазури.

Наталья Надольская:

Только ли яблоки используются или еще какие-то ягоды?

Александр Денисов:

Яблочное пюре в первую очередь. Мы закупаем и заготавливаем яблоки, из них производим яблочное пюре. То есть это одно из основ производства зефира. У нас есть зефир классический наш – такие известные виды, как ванильный, бело-розовый и его вариации с ароматизаторами. Есть также отдельная линейка зефира на агаре. Этот зефир отличается от классического бело-розового, ванильного, он – что-то среднее между маршмэллоу и классикой, менее сладкий, чуть-чуть тягучий и более полезный за счет содержания агар-агара.

*На правах рекламы.