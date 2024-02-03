Азарёнок: нам уготовили роль сакральной жертвы – только Батька не дал, спас, закрыл собой!

Время авторской журналистика. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистика. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
А нормально печеньки Нуланд раздала? Сотни и сотни тысяч убитых. За что? За кого? Зачем? И ведь не отпускают. Держат намертво. Готовы убивать и убивать. Не подавитесь печенюшками.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Вот эти кладбища и есть цена скачек. Так бы выглядела и наша земля, если бы не надавали по задницам в свое время. И нам уготовили роль сакральной жертвы. Посмотрим небольшой мультик по этому поводу.
Григорий Азаренок:
Только Батька не дал. Спас. Закрыл собой. Отвел беду. И сейчас отводит. А они все одно: война и война, война и война.
Они и готовятся к войне. Проводят гигантские учения. Вопят про эти никому не нужные Сувалки – готовят провокации. Американцам нужна Европа в развалинах и руинах. Нужна полностью уничтоженная и разрушенная наша жизнь. Нужны трупы ваших детей. Это залог их процветания. Их бургеры и котлеты оплачены вашей кровью. И вот – они уже зигуют!
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Там вообще складывается впечатление, что на Гродно уже стоят такие подразделения огромные, что чуть-чуть – и они захватят территорию Польши, Литвы, пробьются к Калининградской области. Это все целенаправленная информационно-пропагандистская кампания, чтобы обосновать свои учения, сосредоточение на нашей границе огромной группировки войск. Это мы говорим, что 90 тысяч, а сколько реально там сосредоточено в Балтике.
Григорий Азаренок:
Плюс обеспечение, плюс охрана, понтоны – это все мы прекрасно понимаем.
Алексей Авдонин:
Там за 350 тысяч, наверное, заскакивает. Для чего это делается? Американцы отрабатывают вопросы переброски больших сил и средств морским путем к портам, железнодорожным путем и по дорогам. Обратите внимание, что многие граждане Польши, Германии выкладывают видео, где идут военные колонны по переброске. Для них это отработка реальных боевых действий с Российской Федерацией. Не факт, что они начнут. Но любой военный, натовский военный, даже не в статусе генерала, может политикам объяснить, какой эффект может быть от ядерного оружия. Какое бы количество вооружения, техники они ни сосредотачивали, ядерное оружие сметает все. Стратегическое сметает не только некую столицу, точку – сметает страны и континенты. Поэтому любой военный может политику объяснить, что такое ядерное оружие на территории Беларуси и к чему оно может привести.
Григорий Азаренок:
Они очень хотят оторвать нас от России. Не получилось майданом. Не получилось малой интервенцией – у нас есть теперь ядерка. Не получилось расшатать – у нас есть Батька. Теперь готовятся к большой войне.
Они очень рассчитывали на предательскую элитку. На расслабленность общества, которое не захочет вставать на защиту страны. И здесь просчитались. Уехала дрянь подзаборная. А с нами – все! Но мы здесь. Мы с Россией. Мы независимы. Мы сильны. Мы на своей земле. Кто против Родины – тот против нас. И пропадите вы пропадом!
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