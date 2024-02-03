Время авторской журналистика. Рубрика Григория Азаренка «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

А нормально печеньки Нуланд раздала? Сотни и сотни тысяч убитых. За что? За кого? Зачем? И ведь не отпускают. Держат намертво. Готовы убивать и убивать. Не подавитесь печенюшками. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. Вот эти кладбища и есть цена скачек. Так бы выглядела и наша земля, если бы не надавали по задницам в свое время. И нам уготовили роль сакральной жертвы. Посмотрим небольшой мультик по этому поводу.

Григорий Азаренок:

Только Батька не дал. Спас. Закрыл собой. Отвел беду. И сейчас отводит. А они все одно: война и война, война и война. Они и готовятся к войне. Проводят гигантские учения. Вопят про эти никому не нужные Сувалки – готовят провокации. Американцам нужна Европа в развалинах и руинах. Нужна полностью уничтоженная и разрушенная наша жизнь. Нужны трупы ваших детей. Это залог их процветания. Их бургеры и котлеты оплачены вашей кровью. И вот – они уже зигуют!