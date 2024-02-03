Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю

Наиболее теплыми днями по прогнозу синоптиков будут 4 и 5 февраля. Когда температура воздуха будет достигать +3...+6 °С, по западу местами до +8 °С и даже выше, рассказали в программе «Плюс-минус».

Уже с начала недели Беларусь расположится ближе к центру циклона Н, атмосферное давление будет отмечено ниже климатической нормы. Понижение температур ожидается уже в понедельник, 5 февраля. Дождь сменит мокрый снег, местами весьма интенсивный, переходящий в метель. Температура воздуха составит от -2 до -4 °С. И в целом привычная картина возобновится.

Подробный прогноз по областям страны.