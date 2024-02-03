Прямой эфир

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю

03 февраля 2024 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наиболее теплыми днями по прогнозу синоптиков будут 4 и 5 февраля. Когда температура воздуха будет достигать +3...+6 °С, по западу местами до +8 °С и даже выше, рассказали в программе «Плюс-минус».

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю-1

Уже с начала недели Беларусь расположится ближе к центру циклона Н, атмосферное давление будет отмечено ниже климатической нормы. Понижение температур ожидается уже в понедельник, 5 февраля. Дождь сменит мокрый снег, местами весьма интенсивный, переходящий в метель. Температура воздуха составит от -2 до -4 °С. И в целом привычная картина возобновится.

Подробный прогноз по областям страны.

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю-10

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю-12

Дождь сменит мокрый снег – прогноз погоды в Беларуси на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как белорусские учёные добираются до Антарктиды? Пообщались с главой центра полярных исследований
03 февраля 2024 13:57

Как белорусские учёные добираются до Антарктиды? Пообщались с главой центра полярных исследований

Зачем учить ребёнка играть в шахматы? Рассказали чемпион страны и старший тренер нацкоманды
03 февраля 2024 13:45

Зачем учить ребёнка играть в шахматы? Рассказали чемпион страны и старший тренер нацкоманды

03 февраля 2024 13:39

В Минском суворовском училище прошёл день открытых дверей