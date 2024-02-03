В Москве до +1°С, в Риме +17°С – свежий климатический расклад по Европе

Свежий климатический расклад по Европе! В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +12 °С.

Ветрено и хмуро встретит новый день жителей Австрии. В Вене до +11 °С. Ясно и до + 17 °С в Риме. Преимущественно ясно, без осадков и до 16 градусов тепла в Мадриде. В столице Болгарии будет ясно с переменной облачностью. В Софии отметка термометра поднимется до 9 градусов выше нуля. В Анкаре ясно, малооблачно и до 6 градусов со знаком плюс. Не ожидается осадков в Афинах, там до +14 °С.