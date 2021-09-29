Азарёнок: нам объявлена война. На войне нет нейтральной стороны, нет отсидевшегося и спрятавшегося

Новости Беларуси. Тему вероломного и циничного убийства сотрудника КГБ продолжит в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Автухович сжигал дома и машины – вы смеялись. Федута, Зенкович и компания готовили кровавое убийство Президента и его детей – вы, твари, смеялись, Сосновский шел убивать меня – вы как кони ржали. Войтеховичи хотели спалить семью Гайдукевича – вы, гниды, изошлись от смеха. Во всех этих операциях никто не погиб, только потому что белорусские чекисты с риском для собственной жизни выполняли свой долг. Вчера один из них погиб. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». Они шли на квартиру к ублюдку. Зельцеру. Айтишничку из EPAM. По некоторым данным, гражданину США. Космополиту гребаному, которому льготы государство давало, чтобы мразь отъела себе щечки. Чтобы на две страны жил, чтобы здесь бабло рубил лопатой, а там его тратил. А потом этот Зельцер, вдохновленный Шрайбманом, Кацом, Колесниковой, Тихановской, решил, что он невероятный. Что ему все можно, что он здесь избранный. А потом картавая баба сказала – любое ваше преступление оправдано, вам всем будет амнистия. А потом он услышал вот это. На линию 102 поступил звонок из той самой квартиры. Эксклюзив от Григория Азарёнка смотрите здесь.

Как вы считаете, в данный момент, когда манифестации протеста поутихли, партизанское движение необходимо в Беларуси? Мои друзья сейчас партизанят, что-то там на железной дороге делают… Вы считаете, необходимо это?

Конечно, необходимо. Так оно существует, оно никуда не делось. Мы же каждый день общаемся с белорусами, которые в этом партизанском движении делают кто что может. Григорий Азаренок:

Сумасшедшая тетка с улыбочкой говорит – партизанщина, рельсы, убийства. И смеется. Она с такой же ухмылочкой говорит: да, это правильно. И потом он поднимает ружье. Его самка поднимает телефон, она готовится снимать. Они все это будут выкладывать в интернетик. Степке Путило. И они ржут, понимаете, ржут. Дверь открылась и подонок выстрелил. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

«Димку вытаскивай» – последние слова чекистов. Дмитрий. Позывной «Нирвана». 1990 года рождения. У него остались жена и четырехлетняя дочь. Говорят, вчера она весь вечер спрашивала, почему папа не пришел домой. Эта девочка вырастет. И однажды она увидит вот это (смотрите в видеоматериале). Это написала рука Сергея Беспалова. БЧБ-лицьвина. Одного из организаторов БНР-100. Фаната Калиновского. Ты не умрешь своей смертью – в любой точке мира не умрешь. Админша «Черной книги» и «Карателей» вчера пожелала спокойной ночи своим адептам так: погружайтесь в нирвану. Ян Рудик, админ еще одной тележки, предложил послушать на ночь песню «Нирвана». «Комсомольская правда в Беларуси» наспех выдала статью с панегриком убийце Зельцеру.