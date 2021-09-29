Азарёнок: нам объявлена война. На войне нет нейтральной стороны, нет отсидевшегося и спрятавшегося

Новости Беларуси. Тему вероломного и циничного убийства сотрудника КГБ продолжит в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» наш политический обозреватель Григорий Азаренок.
Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тему вероломного и циничного убийства сотрудника КГБ продолжит в рубрике «Тайные пружины политики 2.0» наш политический обозреватель Григорий Азаренок.
Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Автухович сжигал дома и машины – вы смеялись. Федута, Зенкович и компания готовили кровавое убийство Президента и его детей – вы, твари, смеялись, Сосновский шел убивать меня – вы как кони ржали. Войтеховичи хотели спалить семью Гайдукевича – вы, гниды, изошлись от смеха. Во всех этих операциях никто не погиб, только потому что белорусские чекисты с риском для собственной жизни выполняли свой долг. Вчера один из них погиб.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0».
Они шли на квартиру к ублюдку. Зельцеру. Айтишничку из EPAM. По некоторым данным, гражданину США. Космополиту гребаному, которому льготы государство давало, чтобы мразь отъела себе щечки. Чтобы на две страны жил, чтобы здесь бабло рубил лопатой, а там его тратил. А потом этот Зельцер, вдохновленный Шрайбманом, Кацом, Колесниковой, Тихановской, решил, что он невероятный. Что ему все можно, что он здесь избранный. А потом картавая баба сказала – любое ваше преступление оправдано, вам всем будет амнистия. А потом он услышал вот это.
На линию 102 поступил звонок из той самой квартиры. Эксклюзив от Григория Азарёнка смотрите здесь.
Как вы считаете, в данный момент, когда манифестации протеста поутихли, партизанское движение необходимо в Беларуси? Мои друзья сейчас партизанят, что-то там на железной дороге делают… Вы считаете, необходимо это?
Конечно, необходимо. Так оно существует, оно никуда не делось. Мы же каждый день общаемся с белорусами, которые в этом партизанском движении делают кто что может.
Григорий Азаренок:
Сумасшедшая тетка с улыбочкой говорит – партизанщина, рельсы, убийства. И смеется. Она с такой же ухмылочкой говорит: да, это правильно. И потом он поднимает ружье. Его самка поднимает телефон, она готовится снимать. Они все это будут выкладывать в интернетик. Степке Путило. И они ржут, понимаете, ржут. Дверь открылась и подонок выстрелил.
Подробнее в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
«Димку вытаскивай» – последние слова чекистов. Дмитрий. Позывной «Нирвана». 1990 года рождения. У него остались жена и четырехлетняя дочь. Говорят, вчера она весь вечер спрашивала, почему папа не пришел домой. Эта девочка вырастет. И однажды она увидит вот это (смотрите в видеоматериале).
Это написала рука Сергея Беспалова. БЧБ-лицьвина. Одного из организаторов БНР-100. Фаната Калиновского. Ты не умрешь своей смертью – в любой точке мира не умрешь.
Админша «Черной книги» и «Карателей» вчера пожелала спокойной ночи своим адептам так: погружайтесь в нирвану. Ян Рудик, админ еще одной тележки, предложил послушать на ночь песню «Нирвана». «Комсомольская правда в Беларуси» наспех выдала статью с панегриком убийце Зельцеру.
А вот комментарии бчб-свиней смотрите в видеоматериале.
Григорий Азаренок:
Простите меня, родные и близкие, если вы видите это. Но наши люди должны знать, кто рвался к власти. Кто эти люди со светлыми лицами, кто снимал носочки перед лавочкой.
Змагары, вы перешли красную черту. Теперь раздавить вас как клопов, как нечисть, как падаль – дело чести каждого белоруса. От рядового участкового до министров. Теперь офицер ГУБОПиК будет знать, что идет задерживать не смешного шизика, а убийцу. Теперь следователь, беря показания, будет знать, что юлит и выеживается перед ним убийца. Теперь судья, слушая слезные покаяния, будет знать, что перед ней не робкий интеллигент, а моральный урод, который не задумываясь застрелит и пырнет ножом. Каждый комментатор, каждый твиттерский слизняк, каждый подписчик Мотолько – это потенциальный убийца. Вы породили бурю. Встречайте ее.
Григорий Азаренок:
Война. Нам объявлена война, извне и изнутри. На войне нет ничьей. На войне нет нейтральной стороны. Нет отсидевшегося и спрятавшегося. Есть нацистские подонки и холуи-полицаи и есть мы – патриоты своей земли. Колокол звонит по каждому. «Димку вытаскивайте», – сказали вчера наши бойцы. Спасибо вам, герои. Работайте, братья.