Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну и что вы думаете? Начинают подползать. Начинают заходы свои грязные. Полунамеки. Поняли, что Батька и Беларусь – как скала. Не сдвинуть. Идут с дарами данайцы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». Видео смотрите здесь. Петушок и бабушколюб Макрончик тут раскукарекался. Представляете, что заявил? Лукашенко в НАТО вступить хотел, а мы, дурные, в 2020-м начали его свергать. Примерно так. Говорит, менять подходы надо. О да, верим, животинка. Именно поэтому мы еще в 2017-м проводили совместно с Россией учения «Запад», отрабатывая противодействие именно НАТО. Макрон распускает слухи? Он заявил, что до 2020-го Беларусь хотела вступить в НАТО. Подробности.

Напомним, старый усатый осел Болтон в разговоре с мнимым Порошенко четко сказал: приезжали они, пытались на свою сторону заманивать и получили жесткий отлуп. Вы что думаете, в джунглях у всех настолько плохая память? Что обрадуемся кривой улыбке белого господина? Напоминаю из 2020-го: Батька трубку без надобности не берет. Еще из 19 века. Государь Александр, когда к нему приехал французский посол, сказал: подождет, пока Царь рыбу ловит. Поэтому раз мы тут Орда, как вы утверждаете, то на брюхе, да со всеми своими бабками. И потом подождать, пока хоккей закончится. А в Минске тем временем собирается КГБ СССР. Феликс Эдмундович незримо присутствовал. Главы всех разведок СНГ. Обсуждали вызовы и угрозы. Террор и провокации, информационные диверсии и западный беспредел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей. Ставятся прямые задачи совершения терактов на территории Беларуси. Кушать же им там хочется, которые отсюда несколько сотен сбежали, а деньги же просто так не дают. И если раньше говорили: «Ты давай, в средствах массовой информации что-то заявляй». То сейчас уже американцы и спонсоры говорят прямо: воевать будете, покажете свою решимость, сейчас нужно провести теракты на территории Беларуси – тогда дадим деньги. Больше ни под что деньги не дают. Только под вооруженную борьбу. Обратите на это внимание. Это касается всех наших государств и руководителей спецслужб, которые здесь присутствуют. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим. Подробности. Но главный посыл Президента – объединяйтесь.

Александр Лукашенко:

Развединформация, поступающая в том числе по каналам наших партнерских связей спецслужб, свидетельствует, что перечисленные угрозы в обозримом будущем будут только нарастать. Если кто-то из нас думает, что удастся отсидеться, – зря. Читайте здесь.