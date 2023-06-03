Азарёнок: начинают подползать, поняли, что Батька и Беларусь как скала. Не сдвинуть!

Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.
Авторская журналистика на СТВ. «Тайные пружины политики» Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ну и что вы думаете? Начинают подползать. Начинают заходы свои грязные. Полунамеки. Поняли, что Батька и Беларусь – как скала. Не сдвинуть. Идут с дарами данайцы.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».
Видео смотрите здесь.
Петушок и бабушколюб Макрончик тут раскукарекался. Представляете, что заявил? Лукашенко в НАТО вступить хотел, а мы, дурные, в 2020-м начали его свергать. Примерно так. Говорит, менять подходы надо. О да, верим, животинка. Именно поэтому мы еще в 2017-м проводили совместно с Россией учения «Запад», отрабатывая противодействие именно НАТО.
Макрон распускает слухи? Он заявил, что до 2020-го Беларусь хотела вступить в НАТО. Подробности.
Напомним, старый усатый осел Болтон в разговоре с мнимым Порошенко четко сказал: приезжали они, пытались на свою сторону заманивать и получили жесткий отлуп. Вы что думаете, в джунглях у всех настолько плохая память? Что обрадуемся кривой улыбке белого господина? Напоминаю из 2020-го: Батька трубку без надобности не берет. Еще из 19 века. Государь Александр, когда к нему приехал французский посол, сказал: подождет, пока Царь рыбу ловит. Поэтому раз мы тут Орда, как вы утверждаете, то на брюхе, да со всеми своими бабками. И потом подождать, пока хоккей закончится.
А в Минске тем временем собирается КГБ СССР. Феликс Эдмундович незримо присутствовал. Главы всех разведок СНГ. Обсуждали вызовы и угрозы. Террор и провокации, информационные диверсии и западный беспредел.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам приходится много внимания уделять защите наших рубежей. Ставятся прямые задачи совершения терактов на территории Беларуси. Кушать же им там хочется, которые отсюда несколько сотен сбежали, а деньги же просто так не дают. И если раньше говорили: «Ты давай, в средствах массовой информации что-то заявляй». То сейчас уже американцы и спонсоры говорят прямо: воевать будете, покажете свою решимость, сейчас нужно провести теракты на территории Беларуси – тогда дадим деньги. Больше ни под что деньги не дают. Только под вооруженную борьбу. Обратите на это внимание. Это касается всех наших государств и руководителей спецслужб, которые здесь присутствуют. То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти. Мы это видим. И мы этого не допустим. Подробности.
Но главный посыл Президента – объединяйтесь.
Александр Лукашенко:
Развединформация, поступающая в том числе по каналам наших партнерских связей спецслужб, свидетельствует, что перечисленные угрозы в обозримом будущем будут только нарастать. Если кто-то из нас думает, что удастся отсидеться, – зря. Читайте здесь.
Дорогие, уважаемые элиты наших союзных стран. Если вы думаете, что на фуршетах и застольях с микроскопическими бутербродами вам улыбаются, любезно принимают ваши денежки и рассказывают про ужасную Россию, от которой они вас защитят, ну посмотрите на Украину. На Грузию. На Армению. Помогли? Защитили? Вас вырежут, вырежут поголовно. Вы знаете, как это происходит. Вспомните, ведь действительно в Казахстане каждый из вас почувствовал это братское плечо. Когда мы были все вместе. И шуганули эту западную крысу. На секунду показалось, что развился красный флаг и не было перестройки. Так давайте отстоим себя и покажем, что в джунгли этим упырям вход заказан.
И не верьте западным инфосвиньям. Подождите. Подождите немного. Вы же знаете, Россия никогда не проигрывает.
Азаренок: Россия победит в СВО? Вот что ответил участник спецоперации.
И смотрите на Беларусь. Здесь работают. Цитирую председателя КГБ Ивана Тертеля. «Уровень эскалации растет. И мы к этому готовимся как спецслужба. Президент нам ставит задачи четко, по существу, глубоко. Мы действуем решительно. КГБ Беларуси работает как СМЕРШ – мы колебаться не будем, настроены решительно, нас ничто не остановит».
Да, СМЕРШ. И абвер будет повержен, и сокрушится Пятая колонна. Примите в ряды, товарищи СМЕРШовцы. Рука не дрогнет.