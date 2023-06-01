Азарёнок: Россия победит в СВО? Вот что ответил участник спецоперации

Деян Берич, сербский снайпер, участник СВО:

Я не знаю, у кого может быть вопрос. Конечно, победим. Вопрос в чем? Можно победить и быстрее, это без проблем, войну можно достаточно быстро закончить, но это будет с большими жертвами и разрушениями. Как сейчас лучше? Если бы у меня спрашивали, я бы еще не разрешал брать Бахмут до конца. Оставил бы там 25-30 % Бахмута, пусть они приезжают. Не надо двигаться вперед, терять технику и людей быстро и не за что. Надо вперед? Надо одним ровным фронтом.

Я был в группировке, которая чистила дорогу до Киева, мы через Припять заходили. Потом были на Изюме. Везде линия фронта шла так. Это такая беда. Ты идешь вперед, не знаешь, у тебя за спиной остается враг или свои, или фланги открыты. Сейчас оно уравнено. Лично по мне, не надо спешить, потому что ты можешь сражаться с врагом, если у него есть люди и техника. На Бахмуте они потеряли самое элитное подразделение, которое у них было. Есть еще подготовленные бойцы, но не так много. Много иностранцев. Я много раз с поляками встречался на передовой, прям много раз. Особенно на киевском направлении, на изюмском, на Авдеевке тоже находились. Так что сколько бы они ни теряли людей, им будут добавлять. Но настоящих нациков, которые жестко хотят поражения России, их все меньше и меньше. Если получится их остановить и уничтожить легкими движениями вперед, это намного лучше, чем бегать вперед штурмами и тратить намного больше техники.

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