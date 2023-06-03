До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Максимальный температурный показатель ожидает жителей республики в предстоящую среду, 7 июня, до +25 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В остальные дни средний показатель будет колебаться в пределах +20...+23 °C. Ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер северо-западный до 3,5 м/с.

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