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До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

03 июня 2023 15:44
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Максимальный температурный показатель ожидает жителей республики в предстоящую среду, 7 июня, до +25 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В остальные дни средний показатель будет колебаться в пределах +20...+23 °C. Ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Атмосферное давление в пределах нормы. Ветер северо-западный до 3,5 м/с. 

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

В Москве до +19°С, в Афинах до +27°С. О погоде в Европе на неделю с 5 по 11 июня читайте здесь.

До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-1

До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-3

До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-5

До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-7

До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-9

До +25°C и малооблачно. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю-11

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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