Лукашенко: отсидеться не получится – Запад готовит силовой сценарий смены власти в Беларуси

Ситуация в Украине – красноречивый пример влияния западной демократической политики. Соседняя Беларуси страна стала разменной монетой в геополитических играх. Согласно сведениям разведки, ситуация будет лишь накаляться, причем в обозримом будущем. Потому Александр Лукашенко подчеркнул: отсидеться не получится. Президент также вспомнил недавнюю ситуацию в Казахстане, где пытались применить силовой сценарий смены власти. Сегодня похожие планы у Запада по отношению к нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Красноречивый пример – недавние события в Казахстане. Там внутренний элемент, как всегда, у нас же просто на голом месте не бывает. Всегда бывает внутренний элемент, есть силы, заинтересованные в дестабилизации, возврата к власти, еще чего-то. Но потом вокруг этого внутреннего элемента быстро иностранные спецслужбы создают кучу новых элементов, которые способствуют дестабилизации обстановки в наших республиках. Но пример Казахстана и в том, что мы тогда сплотились, все сплотились. Вроде ничего не сделали, но только увидели нашу решимость – отступили. Нам надо быть друг к другу ближе.

Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве, к сожалению, и в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране. Боевики готовятся в Украине, они обкатываются на фронте, некоторые погибают там, из числа белорусов беглых. Готовят отряды в Польше, Литве, Чехии. Чтобы в нужный момент перебросить их в Беларусь. Это не 2020 год, где там демонстрации ходили в белых юбчонках коротких девчонки с цветочками. Эти люди уже готовы прийти сюда с оружием в руках. Поэтому нам очень много внимания приходится уделять защите наших рубежей.