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Народные приметы на июнь: когда наступают летние Святки и будет ли много грибов?

03 июня 2023 15:44
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 июня Левон Огуречник, Левон Конопляник. На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов, это сулит хороший урожай овощей.

Народные приметы на июнь: когда наступают летние Святки и будет ли много грибов?-1

6 июня Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет – румянец года ведет». В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь, будет много грибов.

7 июня Иван – Медвяные росы. Обильная роса в этот день предвещала хороший урожай. Если на рябине было много цветов в этот день – ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.

Народные приметы на июнь: когда наступают летние Святки и будет ли много грибов?-4

8 июня Карп Карполов. Обращали внимание в этот день на комаров. Если их было много, то последние дни июня ожидались теплые, но дождливые.

Прогноз погоды в Беларуси на неделю с 5 по 11 июня: до +25°C и малооблачно.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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