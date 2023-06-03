Народные приметы на июнь: когда наступают летние Святки и будет ли много грибов?

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 5 июня – Левон Огуречник, Левон Конопляник. На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы, рассказали в программе «Плюс-минус» . При этом обращали внимание на приметы: если появляется много оводов, это сулит хороший урожай овощей.

6 июня – Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее лето. Так и говорили: «Шиповник цветет – румянец года ведет». В эти дни начинались так называемые летние, или зеленые Святки. Было принято украшать дома растительностью, завивать на березах венки. Наблюдали за приметами: если в это время идет дождь, будет много грибов.

7 июня – Иван – Медвяные росы. Обильная роса в этот день предвещала хороший урожай. Если на рябине было много цветов в этот день – ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.