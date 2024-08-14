Азарёнок: мы встанем на колени и будем всем миром просить – Батька, останься, останься навсегда

Военная угроза, полномочия на местах и беспощадная борьба с коррупцией. Президент активно посещает регионы, настраивает управленцев на усиленную работу в этот непростой период. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Все вновь окунулись в военные сводки. Гремит ругань. Взаимные обвинения. Блогеры с жадностью изучают новые топонимы на карте. Идет битва. Бьются русские солдаты за русскую землю. На нашу территорию летят дроны. Войне становится тесно в пределах Украины. Этот страшный огненный зверь рычит, вырывается, хочет разбежаться, хочет сметать города и вести по всему континенту. Беспилотники рвутся на просторы Европы, их умело направляют операторы смерти. Наша задача – вернуть их назад, не дать этой клетке войны разлететься, разорваться, не дать этой лаве разлиться, запечатывать, закупоривать этого зверя. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики». И все обсуждают только это. Трещат тетерева, аналитики произносят тысячи слов, на самом деле ничего не понимая ни в боевых действиях, ни в мировой политике. Только Лукашенко и Путин обладают полной информацией, глобальным стратегическим видением, только они знают всю ситуацию до конца. И они роняют очень скупые слова. Они удерживают это пламя, чтобы оно не разлилось на народы, которые они защищают. Не мешайте им болтовней, не создавайте этот безумный хор, не балабольте.

Григорий Азаренок:

И за грозными военными сводками остались без внимания другие действия Президента. А он последовательно строит государство белорусское. Он хочет, чтобы это его дитя обрело и расправило крылья. Промышленные, финансовые, атомные. Чтобы оно смело смотрело в небо, чтобы оно твердо стояло на ногах. Чтобы белорусский звездолет был без единого изъяна. Подробности смотрите в видео в нашем Telegram-канале. С чем он сталкивается? Да все с тем же. Кто-то тщеславен. Кто-то вор. Кто-то думает в первую голову о себе. Кто-то посматривает на блага других цивилизаций, а в этом батькином звездолете видит только хлам. Что человек? Человек все тот же. Только квартирный вопрос его испортил. И вечная, проклятая проблема всей нашей истории. Воры. Крахоборы. И нет против них никаких методов борьбы. Только – те самые репрессии. Смело скажем это слово. Славу пропоем репрессиям.