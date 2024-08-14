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Азарёнок: мы встанем на колени и будем всем миром просить – Батька, останься, останься навсегда

14 августа 2024 17:04
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Военная угроза, полномочия на местах и беспощадная борьба с коррупцией. Президент активно посещает регионы, настраивает управленцев на усиленную работу в этот непростой период.

Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Азарёнок: мы встанем на колени и будем всем миром просить – Батька, останься, останься навсегда-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Все вновь окунулись в военные сводки. Гремит ругань. Взаимные обвинения. Блогеры с жадностью изучают новые топонимы на карте. Идет битва. Бьются русские солдаты за русскую землю. На нашу территорию летят дроны. Войне становится тесно в пределах Украины. Этот страшный огненный зверь рычит, вырывается, хочет разбежаться, хочет сметать города и вести по всему континенту. Беспилотники рвутся на просторы Европы, их умело направляют операторы смерти. Наша задача – вернуть их назад, не дать этой клетке войны разлететься, разорваться, не дать этой лаве разлиться, запечатывать, закупоривать этого зверя.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

И все обсуждают только это. Трещат тетерева, аналитики произносят тысячи слов, на самом деле ничего не понимая ни в боевых действиях, ни в мировой политике. Только Лукашенко и Путин обладают полной информацией, глобальным стратегическим видением, только они знают всю ситуацию до конца. И они роняют очень скупые слова. Они удерживают это пламя, чтобы оно не разлилось на народы, которые они защищают. Не мешайте им болтовней, не создавайте этот безумный хор, не балабольте.

Азарёнок: мы встанем на колени и будем всем миром просить – Батька, останься, останься навсегда-4

Григорий Азаренок:
И за грозными военными сводками остались без внимания другие действия Президента. А он последовательно строит государство белорусское. Он хочет, чтобы это его дитя обрело и расправило крылья. Промышленные, финансовые, атомные. Чтобы оно смело смотрело в небо, чтобы оно твердо стояло на ногах. Чтобы белорусский звездолет был без единого изъяна.

Подробности смотрите в видео в нашем Telegram-канале.

С чем он сталкивается? Да все с тем же. Кто-то тщеславен. Кто-то вор. Кто-то думает в первую голову о себе. Кто-то посматривает на блага других цивилизаций, а в этом батькином звездолете видит только хлам. Что человек? Человек все тот же. Только квартирный вопрос его испортил. И вечная, проклятая проблема всей нашей истории. Воры. Крахоборы. И нет против них никаких методов борьбы. Только – те самые репрессии. Смело скажем это слово. Славу пропоем репрессиям.

Азарёнок: мы встанем на колени и будем всем миром просить – Батька, останься, останься навсегда-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За воровство, а оно у нас процветает, к сожалению, в сельском хозяйстве советую отвыкать до нового года, потому что после нового года, как я часто начальникам говорю, начнутся репрессии, притом страшнейшие. Чужого не тронь, как моя мама меня учила: не тронь, сынок, чужого. Поэтому в тысячный раз что-то сделать, взять чужое – не подходи, не прикасайся. Такой порядок должен. Поэтому сегодня живем без войны. А если мы начнем плохо работать, жди войну. Все от экономики. Вот замысел, почему тут телепаемся два дня в Шкловском и Оршанском районах.

Лукашенко: вы должны привыкать к тому, что Президент будет другой – я не вечный. Подробности.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко

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