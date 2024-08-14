«Выставляется как диктатура, но здесь больше свободы» – немец рассказал, что пишут в западных СМИ о Беларуси

Жизнь и работа в условиях стабильности, возможность растить детей в спокойной стране с правильными ценностями – мечта, которую осуществили в Беларуси десятки иностранцев. В их числе: граждане Украины, Литвы, Латвии, Франции, Германии и многих других стран. И это не удивительно. Отличительная черта белорусского характера – гостеприимность. И как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы.

Герои нашего следующего сюжета за несколько лет жизни в Беларуси успели не только наладить быт в глубинке, но и открыли свой бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.