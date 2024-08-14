Прямой эфир

«Выставляется как диктатура, но здесь больше свободы» – немец рассказал, что пишут в западных СМИ о Беларуси

14 августа 2024 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Жизнь и работа в условиях стабильности, возможность растить детей в спокойной стране с правильными ценностями – мечта, которую осуществили в Беларуси десятки иностранцев. В их числе: граждане Украины, Литвы, Латвии, Франции, Германии и многих других стран. И это не удивительно. Отличительная черта белорусского характера – гостеприимность. И как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы.

Герои нашего следующего сюжета за несколько лет жизни в Беларуси успели не только наладить быт в глубинке, но и открыли свой бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нашли здесь все, что искали». Немец и японка рассказали, почему переехали в белорусскую глубинку. Читайте здесь.

«Выставляется как диктатура, но здесь больше свободы» – немец рассказал, что пишут в западных СМИ о Беларуси-1

Нино Дарио Леттрари, житель Бешенковичского района, переселенец из Германии:
Насчет Беларуси у нас не было никаких предубеждений. Мы прекрасно понимали, что Беларусь, Россия, Китай в западных медиа всегда выставляются диктаторскими странами. В Беларуси мы испытываем большую свободу, чем в Германии. В западном мире сейчас независимости нет. Там нужно очень много работать, нет времени на общение с семьей. И тех, казалось бы, больших зарплат мало на что хватает. Не устраивал и политический курс, гендерное равенство, которое активно внедряется, наплыв мигрантов.

Для семьи Леттрари Беларусь стала местом силы. Признаются, здесь они нашли все, что искали: уютный дом, собственные сотки, но самое главное – мир и спокойствие.

# Иностранцы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Работники строительной отрасли побывали на экскурсии во Дворце Независимости
14 августа 2024 14:12

Работники строительной отрасли побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой
14 августа 2024 13:55

Сморгонские пограничники изъяли оружие и знаки с нацистской символикой

Перцов встретился с идеологами и журналистами Минской области
14 августа 2024 13:45

Перцов встретился с идеологами и журналистами Минской области