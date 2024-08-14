Работники строительной отрасли побывали на экскурсии во Дворце Независимости

Дворец Независимости открывает двери для гостей. В рамках празднования 30-летия Министерства архитектуры и строительства свыше 100 работников отрасли были приглашены на экскурсию под своды одного из главных символов республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительный комплекс Беларуси сегодня один из драйверов развития национальной экономики. Над едиными целями и проектами работают свыше 160 тысяч человек. Эта большая команда возводит объекты здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, спортивные сооружения, жилые дома. Особая гордость – знаковые здания страны, в числе которых Дворец Независимости.

Виктория Манова, директор «НИИ Cтройэкономика»:

Это тот профессионализм, который сегодня могут наблюдать не только наши белорусы, но и те гости, которые посещают нашу страну. Мы поистине можем гордиться тем, что мы делаем, что мы можем строить и возводить, и этот объект действительно достоин того, что мы приветствуем здесь иностранные делегации, что здесь работает наш уважаемый Президент, что здесь могут видеть это и белорусский народ, и иностранные гости, и разного уровня представители. Это достойный результат наших белорусских специалистов.

Каменщик Михаил Таранов приехал в столицу из Солигорска. Расшивки и лопаты сегодня сменил на фотоаппарат. Запечатлеть коллег и себя в стенах дворца – возможность уникальная.

Михаил Таранов, каменщик Cтройтреста № 3 Солигорска:

Объект довольно интересный. Впечатления огромные. Очень интересно. Сделано все классно. Руки приложили неплохо. Хороший объект. Первый раз я в этом здании, впечатляет.