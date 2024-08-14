«Нашли здесь всё, что искали». Немец и японка рассказали, почему переехали в белорусскую глубинку
Жизнь и работа в условиях стабильности, возможность растить детей в спокойной стране с правильными ценностями – мечта, которую осуществили в Беларуси десятки иностранцев. В их числе – граждане Украины, Литвы, Латвии, Франции, Германии и многих других стран. И это не удивительно. Отличительная черта белорусского характера – гостеприимность. И как не раз подчеркивал Александр Лукашенко, мы рады принимать в свою национальную семью всех, кто разделяет наши духовно-нравственные принципы.
Герои нашего следующего сюжета за несколько лет жизни в Беларуси успели не только наладить быт в глубинке, но и открыли свой бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О тихой гавани, которую немец и японка обрели в Синеокой, расскажет Александра Ходюкова.
Два года назад семья Леттрари, путешествуя по миру, сделала остановку в Заручевье, небольшой деревушке в Бешенковичском районе. Перед живописными пейзажами, размеренным бытом и отзывчивостью белорусских людей Нино и Чика не смогли устоять. Приглянулся и пустующий деревянный домик с резными ставнями. Было решено: свою новую жизнь, свободную от западных регламентов, они начнут именно здесь.
Нино Дарио Леттрари, житель Бешенковичского района, переселенец из Германии:
Насчет Беларуси у нас не было никаких предубеждений. Мы прекрасно понимали, что Беларусь, Россия, Китай в западных медиа всегда выставляются диктаторскими странами. В Беларуси мы испытываем большую свободу, чем в Германии. В западном мире сейчас независимости нет. Там нужно очень много работать, нет времени на общение с семьей. И тех, казалось бы, больших зарплат мало на что хватает. Не устраивал и политический курс, гендерное равенство, которое активно внедряется, наплыв мигрантов.
В деревушке Нино приобрел еще один дом, но уже гостевой. Сюда часто наведываются зарубежные туристы. Вернер Кемпин на летние каникулы приехал из немецкого Треббина. И похоже, влюбился в страну.
Вернер Кемпин, турист из Германии:
Беларусь – это рай! Я хотел бы до конца жизни остаться в этой стране! Этот дом мне очень нравится.
Для семьи Леттрари Беларусь стала местом силы. Признаются, здесь они нашли все, что искали: уютный дом, собственные сотки, но самое главное – мир и спокойствие.
Подробности в видео.